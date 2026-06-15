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Thế giới

Con riêng của Thái tử phi Na Uy bị kết tội hiếp dâm, lĩnh án 4 năm tù

Bình Giang

TPO - Con riêng của Thái tử phi Na Uy vừa bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội hiếp dâm và bạo lực gia đình. Vụ việc tiếp tục gây tổn hại hình ảnh từng được xem là gần như hoàn hảo của Hoàng gia Na Uy.

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Ông Marius Borg Høiby - con riêng của Thái tử phi Na Uy. (Ảnh: AP)

Ngày 15/6, sau phiên tòa kéo dài 7 tuần, tòa án Oslo ra phán quyết ông Marius Borg Høiby phạm tội trong 2 vụ hiếp dâm, trong đó có 1 vụ xảy ra tại tầng hầm của dinh thự Thái tử. Tuy nhiên, ông Høiby được tuyên trắng án với 2 cáo buộc hiếp dâm khác.

Người đàn ông 29 tuổi phủ nhận các cáo buộc. Ông có quyền kháng cáo bản án.

Các công tố viên trước đó đề nghị mức án 7 năm 7 tháng tù giam.

Vụ án đã phơi bày tình trạng nghiện ma túy của ông Høiby, với các video do chính ông quay về những hành động tình dục, cùng hơn 800 tin nhắn được đưa vào hồ sơ chứng cứ.

“Căn cứ các chứng cứ, tòa xác định nạn nhân không có khả năng chống cự hành vi này”, Thẩm phán Jon Sverdrup Efjestad của Tòa án Quận Oslo tuyên bố khi đọc phán quyết liên quan đến vụ hiếp dâm xảy ra tại nhà của Thái tử.

Ông Høiby theo dõi phiên tuyên án qua đường truyền video từ nhà tù nhưng không xuất hiện hay phát biểu trước tòa.

Chỉ 1 trong số những phụ nữ cáo buộc ông Høiby hiếp dâm có mặt tại tòa để nghe phán quyết. Cô bật khóc sau khi thẩm phán tuyên bố ông Høiby phạm tội với mình và liên tục lau nước mắt.

Ông Høiby trở thành thành viên của Hoàng gia Na Uy khi mẹ ông là bà Mette-Marit kết hôn với Thái tử Haakon năm 2001.

Các hành vi của ông Høiby tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tích cực lâu nay của Hoàng gia Na Uy trong mắt công chúng.

Vương phi Mette-Marit gần đây công khai xin lỗi vì những trao đổi với kẻ tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, sau khi ông này bị kết án năm 2008. Vương phi Mette-Marit đang gặp khó khăn về sức khỏe do bà mắc bệnh xơ phổi và cần được ghép phổi.

Cuộc khảo sát do hãng nghiên cứu Norstat công bố ngày 21/2, trong thời gian diễn ra phiên tòa, cho thấy tỷ lệ người Na Uy ủng hộ chế độ quân chủ giảm từ mức 70% hồi tháng 1 xuống còn 60%. Trong khi đó, tỷ lệ những người mong muốn một mô hình quản trị khác tăng từ 19% lên 27%.

Bình Giang
Theo CNN
#Na Uy #Hiếp dâm #Hoàng gia Na Uy

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