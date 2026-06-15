Giành giật sự sống cho bé gái sơ sinh mang u quái khổng lồ

TPO - Bé gái mới 2 ngày tuổi vừa được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u quái khổng lồ ở vùng cùng cụt. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi khối u đã vỡ, gây xuất huyết, suy tim, rối loạn đông máu nặng.

Bệnh nhi là con sản phụ Đ.T.H.T. (ngụ Lâm Đồng) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

Ngày 15/6, thông tin từ bệnh viện cho biết, sau khi chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, bé được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng nguy kịch, đã được đặt nội khí quản.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật bóc tách khối u quái đã bị vỡ cho bệnh nhi

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhi bị u quái vùng cùng cụt đã vỡ, đang xuất huyết kèm suy tim, rối loạn đông máu nặng... Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức. Bệnh nhi được nằm giường sưởi ấm, hút đàm, thở máy, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết động ổn định.

Theo các bác sĩ, trường hợp này đặc biệt nguy hiểm do khối u có kích thước rất lớn, đã bị loét vỡ và xuất huyết. Bên trong khối u tồn tại hệ thống mạch máu tăng sinh mạnh, làm gia tăng nguy cơ suy tim. Nếu không được can thiệp kịp thời, bé có thể rơi vào tình trạng mất máu nặng, suy đa cơ quan dẫn đến tử vong.

Tại khoa Hồi sức Sơ sinh, bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ hồi sức tích cực. Bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn liên chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu.

Qua hội chẩn, các bác sĩ nhận định, trẻ mới chỉ 2 ngày tuổi, trong khi khối u có kích thước khổng lồ, nguy cơ mất lượng lớn máu và huyết tương trong quá trình phẫu thuật dẫn tới rủi ro rất cao. Bên cạnh đó, tính mạng bệnh nhi còn bị đe dọa bởi các nguy cơ nhiễm trùng, hạ thân nhiệt, sốc mất máu và ngừng tim trong lúc mổ.

Sau phẫu thuật sức khỏe của trẻ đang bình phục tốt

Sau khi cân nhắc các phương án, bệnh viện đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhi. Cùng với đội ngũ các bác sĩ liên chuyên khoa, bệnh viện đã huy động tối đa về cơ số thuốc, dịch truyền, chế phẩm máu cùng các phương tiện hồi sức hiện đại nhất sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Trong suốt ca mổ, ê-kíp bác sĩ phải liên tục theo dõi sát các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi, đồng thời phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê và đội ngũ hồi sức để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ.

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã cắt bỏ thành công khối u quái vùng cùng cụt (kích thước 15x15x12cm trọng lượng 1,1kg) nằm dưới vùng xương cùng cụt.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển về khoa Hồi sức Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ nhân viên y tế, sau một tuần, các chỉ số lâm sàng của trẻ đã cải thiện tốt, tình trạng nhiễm trùng đang được kiểm soát.