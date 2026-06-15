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Thế giới

Người dân Iran thở phào khi đạt thoả thuận ngừng bắn với Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Theo Al Jazeera, thoả thuận ngừng bắn với Mỹ được người Iran coi là một chiến thắng, là kết quả đạt được nhờ sự kiên cường và thách thức về mặt quân sự. Đồng thời, Tehran cũng xác định đây là sự khởi đầu của một giai đoạn đàm phán lâu dài và phức tạp.

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Một người dân Iran cầm quốc kỳ, giơ tay với biểu tượng "Victory" (Chiến thắng). (Ảnh: AP)

Người dân Iran đã sống trong tình trạng bấp bênh suốt nhiều tháng, khi các cuộc giao tranh lẻ tẻ khắp Trung Đông đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 4.

Nhưng vào ngày 14/6, người Iran cuối cùng cũng nhận được thông tin chắc chắn: Một thỏa thuận đã đạt được để chấm dứt giao tranh với Mỹ.

Trong các cuộc phỏng vấn và trên các nhóm trò chuyện mạng xã hội, người Iran bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau về thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong khu vực và gây ra tổn thất to lớn cho hàng triệu người khác.

“Vậy thì cuộc chiến này có ý nghĩa gì? Nó mang lại cho chúng ta điều gì?”, bà Roshanak, một cư dân Tehran, nói qua điện thoại. “Thành thật mà nói, chúng tôi rất vui vì nó đã kết thúc”, bà nói thêm.

Sara, một phụ nữ 54 tuổi đến từ Tehran, cho biết trong một tin nhắn, rằng mới đầu bà không tin điều này vì bà đã nghe nói về việc sắp đạt được thoả thuận nhiều lần, nhưng cuối cùng lại chỉ dẫn đến nhiều bom đạn hơn.

“Điều này có thật không?” bà viết. “Họ có nghiêm túc không?”

Theo Al Jazeera, thoả thuận ngừng bắn với Mỹ được người Iran coi là một chiến thắng, là kết quả đạt được nhờ sự kiên cường và thách thức về mặt quân sự. Đồng thời, Tehran cũng xác định đây là sự khởi đầu của một giai đoạn đàm phán lâu dài và phức tạp.

Trong suy nghĩ của người dân Iran đang có cả sự lạc quan lẫn hoài nghi, một sự pha trộn giữa hy vọng và nhẹ nhõm.

Nhiều năm qua, họ đã phải chịu đựng các lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế từ phía Mỹ, và giờ đây, việc phong tỏa đường biển đã ảnh hưởng đến người dân thường.

Tuy nhiên, người dân Iran cũng không khỏi hoài nghi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì họ đã rút ra bài học lớn nhất từ ​​việc Mỹ vi phạm các cam kết của mình.

Minh Hạnh
Al Jazeera, New York Times
#Iran #ngừng bắn #Mỹ #hòa bình #đàm phán #tranh chấp

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