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Thế giới

Nga lên tiếng về đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở công nghiệp quốc phòng tại ba thành phố của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 xác nhận, quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở ba thành phố lớn của Ukraine, cũng như các sân bay và văn phòng tuyển quân.

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(Ảnh: Tass)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái và tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển.

Tổng cộng 16 mục tiêu đã bị tấn công, bao gồm một nhà máy sản xuất đầu đạn máy bay không người lái và động cơ đẩy cho tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine.

Tuyên bố cũng đề cập đến cuộc tấn công vào một nhà ga bưu chính ở Kiev, nhấn mạnh rằng cơ sở này được sử dụng cho hậu cần quân sự, vận chuyển linh kiện máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

Nguồn tin của Ukraine trước đó đã đưa tin về các cuộc tấn công ở Kiev, Kharkov và Dnepr. Quân đội Ukraine cho biết đã phát hiện 70 tên lửa đang bay tới và hơn 600 máy bay không người lái. Các quan chức cũng báo cáo về tình trạng mất điện một phần ở Kiev và gián đoạn dịch vụ đường sắt.

Một xưởng phim ở Kiev cũng đã bị nhắm mục tiêu vì lực lượng Ukraine sử dụng cơ sở này để lập trình máy bay không người lái cảm tử tấn công Nga.

Trong lúc cuộc oanh tạc diễn ra, truyền thông Ukraine đã công bố đoạn phim cho thấy một đám cháy tại một trong những nhà thờ thuộc Tu viện Kiev-Pechersk. Các báo cáo cho rằng đám cháy có liên quan đến chiến dịch của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại rằng quân đội nước này không nhắm mục tiêu vào các địa điểm không có giá trị quân sự và đổ lỗi cho thiệt hại tại tu viện là do tên lửa đánh chặn Patriot mà Mỹ sản xuất. Tuyên bố cho biết, tên lửa có thể đã bị trục trặc do lỗi thời.

Kiev đã nhiều lần phàn nàn về tình trạng thiếu hệ thống phòng không phương Tây và việc phải sử dụng tiết kiệm các loại đạn chống tên lửa đắt tiền, bao gồm cả tên lửa Patriot.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #tên lửa #phòng không phương Tây #hệ thống Patriot #xung đột Nga - Ukraine

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