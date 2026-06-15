Quy định mới khiến dàn sao hạng A khó chịu

TPO - Quy định mới của các cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn danh xưng trong các bộ phim. Tuy nhiên, điều này lại động chạm với lợi ích của nhiều người.

Trang 163 đưa tin Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (viết tắt NRTA) mới đây đã ra quyết định về cách viết vị trí diễn viên (thường được gọi là phiên vị) trong mục giới thiệu của các dự án phim Hoa ngữ. Quy định mới nhằm dẹp bỏ hiện tượng loạn danh xưng, tranh cãi về quyền lợi địa vị của các ngôi sao.

Quy định về danh xưng

Theo 163, trong quy định mới, mỗi bộ phim chỉ sử dụng 3 danh xưng dành cho diễn viên là Diễn viên chính, Diễn viên đặc biệt và Tham gia diễn xuất (Khách mời). Nghiêm cấm việc thêm hoặc sửa đổi bất kỳ danh hiệu bổ sung nào. Đồng thời, trong mục "khách mời" không được quá 10 người. Quy định này nhằm ngăn chặn việc công ty sản xuất tự ý thêm các danh hiệu để cân bằng các mối quan hệ cá nhân.

Trước đây, màn ảnh Trung Quốc từng xuất hiện hiện tượng "loạn danh xưng". Danh sách diễn viên không phân chia thành diễn viên chính, phụ, khách mời mà có những khái niệm mới khó hiểu, ví dụ "Diễn viên chính ký tên đầu tiên", "Diễn viên chính đặc biệt", "Diễn viên đặc biệt", "Khách mời diễn chính", "Diễn viên khách mời", "Diễn chính", "Diễn xuất hữu nghị" (diễn viên không nhận cát-xê), "Diễn viên kết hợp diễn xuất" (đóng cặp với diễn viên chính)...

Nhà sản xuất muốn mời nhiều ngôi sao hạng A đóng chung trong một tác phẩm, nhưng không muốn hạ thấp danh tiếng địa vị của họ nên đã sáng tạo những danh xưng khiến khán giả khó hiểu.

Trung Quốc đưa ra quy định rõ ràng, khắt khe hơn về việc đề tên diễn viên.

Việc cạnh tranh vị trí viết tên diễn viên (phiên vị) cũng diễn ra thường xuyên mỗi khi các dự án khởi quay. Có trường hợp như phim Trục ngọc, dù hai diễn viên chính Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đã vào đoàn phim được hai tháng nhưng vẫn chưa thể công bố đội hình diễn viên vì các nghệ sĩ không ai chịu nhường ai, không ai muốn đứng sau ai.

Tại giới giải trí Trung Quốc, thứ tự giới thiệu tên của các diễn viên (gọi là phiên vị) tượng trưng cho địa vị, độ nổi tiếng của ngôi sao. Phiên vị cũng thể hiện tầm quan trọng của vai diễn, thời lượng diễn, vì vậy đội ngũ đứng sau các diễn viên luôn tranh thủ để lấy được phiên vị cao nhất.

Theo Sina, việc tranh giành phiên vị hiện tại biến tướng theo nghĩa tiêu cực, các công ty quản lý nghệ sĩ, người hâm mộ đều dùng nhiều chiêu trò hạ bệ đối phương để tranh giành lợi thế, do đó diễn ra nhiều cuộc chiến trên mạng xã hội.

Để chấm dứt tình trạng này, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc ra quy định mới trong đó thứ tự tên diễn viên được tính theo số nét chữ trong tên khai sinh, so sánh từ họ trước, ai ít nét chữ hơn thì đứng trước.

Ngoài ra, quy định mới yêu cầu nhà sản xuất phải ghi rõ tên thật trên căn cước của nghệ sĩ, sau đó bổ sung thêm nghệ danh nhưng không được chỉ ghi nghệ danh hoặc tên tiếng Anh.

Ví dụ nam diễn viên Nhậm Gia Luân có tên thật là Nhậm Quốc Siêu, bộ phim Thâm uyên vô gian chuẩn bị lên sóng vào tháng 7 của anh sẽ ghi tên Nhậm Quốc Siêu (Nhậm Gia Luân). Quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 10/7.

Những diễn viên như Đinh Vũ Hề, Vu Thích được mệnh danh là "người được chọn" vì họ của hai tài tử này ít nét nhất.

Vu Thích, Đinh Vũ Hề được lợi nhờ quy định mới. Các nghệ sĩ khác không còn cơ hội đấu đá tranh giành phiên vị phía sau hậu trường.

Những ngôi sao khó chịu

Tuy nhiên, theo 163, quy định mới cũng khiến một số nhóm người hâm mộ khó chịu. Ví dụ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Trương Nhược Quân... nhóm diễn viên hạng A này thường đứng đầu mỗi dự án. Nhờ danh tiếng và diễn xuất tốt, bản thân họ có thể thu hút đầu tư, quảng cáo, được coi là những người hiếm hoi gánh vác được thành công của một dự án phim.

Theo quy định mới, có thể quyền lợi của các ngôi sao này bị ảnh hưởng nếu họ đứng chung hàng với các diễn viên chính khác trong phim vì tên của họ sẽ phải đứng sau chứ không được xếp đầu. Đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ mới nổi như Điền Hi Vi, Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ... sẽ hết thời đi tranh giành phiên vị.

Trước đó, trong giới giải trí Hoa ngữ phân chia nhiều bảng xếp hạng khác nhau, người đứng phiên vị 1, 2 có trọng trách và quyền lợi được hưởng rất khác biệt. Đây là lý do các nhóm nghệ sĩ thường tranh giành vị trí giới thiệu. Hiện tại, với quy định mới, lợi ích của nhiều ngôi sao bị ảnh hưởng. Không ít ngôi sao cho rằng bản thân họ đóng góp nhiều hơn cho dự án, có sức hút với khán giả và là gương mặt được nhà đầu tư ưu ái nhưng lại phải đứng sau đồng nghiệp kém danh tiếng hơn.

"Không ngôi sao nào chấp nhận việc bản thân xếp sau nghệ sĩ ngang bằng hoặc kém hơn về tuổi nghề, danh tiếng trong giới. Kể cả họ có lướt ngang màn ảnh đoàn làm phim cũng phải giới thiệu như thể không có họ dự án không cách nào hoàn thành", nhà sản xuất họ Lôi nói với QQ.

Ngược lại, công chúng Trung Quốc lại hoan nghênh quy định mới vì cho rằng hành động này sẽ hạn chế việc sử dụng các "danh xưng hão" để yêu sách tăng thêm đất diễn, đòi hỏi quyền lợi, tăng giá cát-xê.

Nghệ sĩ Trung Quốc hết thời đi tranh giành phiên vị.

Trước đây, sự cạnh tranh khốc liệt để giành vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đã leo thang, thậm chí ngay trước ngày phim phát sóng người hâm mộ vẫn tranh cãi không ngớt. Hiện tại, fan của một số diễn viên khi không hài lòng với quyền lợi mà thần tượng mình đạt được, họ sẵn sàng tố cáo nhà sản xuất, bới móc đời tư của bạn diễn nhằm hạ bệ họ.

Điều này không chỉ gây ra xung đột trực tuyến và những cuộc đấu đá ác ý mà còn buộc các công ty sản xuất phải thay đổi kịch bản và điều chỉnh thời lượng lên sóng một cách đáng kể để cân bằng các bên khác nhau, lãng phí nguồn lực sản xuất và cuối cùng làm giảm chất lượng của loạt phim. Các quy định mới loại bỏ tận gốc vấn đề thứ tự xếp hạng, cho phép ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình thực sự trở lại với bản chất của việc sáng tạo nội dung.