Concert Thanh xuân có quy mô hơn 20.000 người

report Cách đăng ký nhận vé miễn phí

Trả lời câu hỏi về phương án phát vé, kế hoạch tổ chức bãi đỗ xe và công tác điều phối khán giả sau khi chương trình kết thúc, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - cho biết:

Đây là lần đầu chúng tôi tổ chức concert quy mô lớn, dù trước đó có nhiều kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao thu hút hàng vạn người tham gia. Bài học từ các chương trình đi trước là tiền đề để ban tổ chức hoàn thiện công tác tổ chức và mang đến sự kiện tốt nhất cho khán giả.

Concert Thanh xuân dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả với hệ thống khán đài và sân khấu được thiết kế với sức chứa lớn, chia thành nhiều khu vực để bảo đảm trải nghiệm và an toàn cho người tham dự.

Các nhà báo đặt câu hỏi về phương án phát vé, kế hoạch tổ chức bãi đỗ xe và công tác điều phối khán giả sau khi chương trình kết thúc.

Năm nay, chúng tôi phát hành cả vé điện tử và vé giấy. Đơn vị đồng hành về mặt kỹ thuật là nền tảng LaSoong. Từ 8h sáng ngày 16/6, cổng đăng ký vé điện tử chính thức mở.

Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả cũng như uy tín của ban tổ chức, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân. Tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé thông qua cổng thông tin chính thức của ban tổ chức và hoàn toàn không mất phí. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích mỗi khán giả đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với khoản đóng góp này, các bạn không chỉ có cơ hội tham dự concert quy mô lớn với dàn nghệ sĩ đông đảo mà còn cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Đây cũng là mức đóng góp mà chúng tôi cho rằng phù hợp để kết nối với đông đảo thanh niên Việt Nam.

Ngoài hình thức đăng ký trực tuyến, ban tổ chức phát hành một phần vé giấy theo hình thức trực tiếp.

Về phương án giao thông và trông giữ xe, chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm từ nhiều sự kiện lớn. Ban tổ chức lên kế hoạch bố trí điểm gửi xe cách khu vực sân khấu trong khoảng cách phù hợp cho việc đi bộ để tiếp cận địa điểm, đồng thời giúp phân luồng và giải tán đám đông nhanh hơn sau khi chương trình kết thúc.