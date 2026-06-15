Concert Thanh xuân có quy mô hơn 20.000 người

Hướng dẫn nhận vé miễn phí concert Thanh xuân 2026
- Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox.
- Thông tin chi tiết về quy mô, cách thức phát hành vé và những điểm nhấn đặc biệt sẽ được ban tổ chức công bố tại họp báo ngày 15/6.
- Khán giả truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ ban tổ chức: https://lasoong.com/huongdanconcert
Trả lời câu hỏi về phương án phát vé, kế hoạch tổ chức bãi đỗ xe và công tác điều phối khán giả sau khi chương trình kết thúc, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - cho biết:
Đây là lần đầu chúng tôi tổ chức concert quy mô lớn, dù trước đó có nhiều kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao thu hút hàng vạn người tham gia. Bài học từ các chương trình đi trước là tiền đề để ban tổ chức hoàn thiện công tác tổ chức và mang đến sự kiện tốt nhất cho khán giả.
Concert Thanh xuân dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả với hệ thống khán đài và sân khấu được thiết kế với sức chứa lớn, chia thành nhiều khu vực để bảo đảm trải nghiệm và an toàn cho người tham dự.
Năm nay, chúng tôi phát hành cả vé điện tử và vé giấy. Đơn vị đồng hành về mặt kỹ thuật là nền tảng LaSoong. Từ 8h sáng ngày 16/6, cổng đăng ký vé điện tử chính thức mở.
Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả cũng như uy tín của ban tổ chức, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân. Tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé thông qua cổng thông tin chính thức của ban tổ chức và hoàn toàn không mất phí. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích mỗi khán giả đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Với khoản đóng góp này, các bạn không chỉ có cơ hội tham dự concert quy mô lớn với dàn nghệ sĩ đông đảo mà còn cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Đây cũng là mức đóng góp mà chúng tôi cho rằng phù hợp để kết nối với đông đảo thanh niên Việt Nam.
Ngoài hình thức đăng ký trực tuyến, ban tổ chức phát hành một phần vé giấy theo hình thức trực tiếp.
Về phương án giao thông và trông giữ xe, chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm từ nhiều sự kiện lớn. Ban tổ chức lên kế hoạch bố trí điểm gửi xe cách khu vực sân khấu trong khoảng cách phù hợp cho việc đi bộ để tiếp cận địa điểm, đồng thời giúp phân luồng và giải tán đám đông nhanh hơn sau khi chương trình kết thúc.
Phóng viên đặt câu hỏi:
Báo Tiền Phong định vị là đơn vị tổ chức hoa hậu, thể thao, vậy lý do lại tổ chức concert khi trước đó đã có nhiều đơn vị báo chí thực hiện. Khi đi vào cuộc đua concert, BTC có điểm gì khác so với các đơn vị từng tổ chức concert?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - cho biết:
Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, mỗi giai đoạn đều ghi dấu những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ. Năm nay cũng là thời điểm đất nước đứng trước nhiều cơ hội và bước ngoặt lớn, với những nhiệm vụ mới đặt ra trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Với vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước, thế hệ trẻ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên để góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh.
Để lan tỏa giá trị tích cực, âm nhạc là ngôn ngữ hiệu quả. Chúng ta có nhiều phương thức tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nhưng âm nhạc luôn có khả năng chạm tới cảm xúc và kết nối con người theo cách tự nhiên nhất.
Nhiều năm qua, Báo Tiền Phong tổ chức thành công nhiều hoạt động có sức lan tỏa lớn. Có thể kể đến Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, được duy trì từ năm 1958 đến nay và trở thành một trong những giải đấu thể thao uy tín hàng đầu cả nước.
Bên cạnh đó là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với lịch sử gần 40 năm, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và trách nhiệm cộng đồng của phụ nữ trẻ Việt Nam.
Tiếp nối tinh thần tiên phong, Báo Tiền Phong quyết định thử sức lĩnh vực mới là tổ chức concert âm nhạc quy mô lớn dành cho giới trẻ. Đây là hướng đi mới, không ít thách thức nhưng cũng mang đến nhiều kỳ vọng. Chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi khán giả có thể hòa mình vào âm nhạc, tiếp nhận những nguồn năng lượng tích cực và mang theo những cảm hứng tốt đẹp sau khi chương trình khép lại.
Với sự tham gia của 12 nghệ sĩ, concert Thanh xuân được kỳ vọng truyền tải mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, vai trò của thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận các sản phẩm văn hóa mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, định hình và lan tỏa các giá trị văn hóa của thời đại.
Đó cũng chính là tinh thần ban tổ chức mong muốn theo đuổi khi tiên phong bước vào lĩnh vực tổ chức concert, mở ra không gian mới để kết nối, truyền cảm hứng và đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam.
Phóng viên báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi:
Những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ tham gia vào concert Thanh xuân như thế nào?
Concert quy tụ rất nhiều nghệ sĩ, vậy có những màn mashup thú vị hay không?
Báo Tiền Phong là cái nôi của nhiều hoa hậu người đẹp, họ có tham gia concert hay không?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ:
Ban tổ chức muốn dành sự bất ngờ cho khán giả. Concert sẽ có những điểm khác biệt, nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia, nhiều tiết mục có thể tạo cảm xúc, độ lan tỏa đến khán giả.
Ban tổ chức đã làm việc với Đài truyền hình Việt Nam về việc phát sóng trực tiếp concert trên một số nền tảng. Chúng tôi xin phép giữ một số bí mật, chưa được bật mí ở thời điểm hiện tại.
Phóng viên báo Ngôi Sao đặt câu hỏi:
Concert có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, với sự xuất hiện của nhiều Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Vậy có tiết mục đặc biệt nào được dàn dựng dành riêng cho chương trình, có sự tham gia của tất cả Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hay không?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ:
Ban tổ chức không quá đặt nặng vấn đề độ nổi tiếng của nghệ sĩ, mà hơn hết, nghệ sĩ phải có lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến. Chúng tôi lựa chọn những nghệ sĩ trình diễn, dàn dựng những chương, hồi, ca khúc phù hợp để kể câu chuyện nghệ thuật nhuần nhuyễn, thống nhất thể hiện thống điệp concert.
Cuối chương trình có những màn đồng ca khơi gợi sự tham gia của tất cả khán giả phía khán đài, với cao trào là màn pháo hoa chào kết.
Phóng viên đặt câu hỏi:
Concert Thanh xuân chỉ là chương trình đơn lẻ hay là chuỗi concert được tổ chức trong các năm tiếp theo?
Nhà báo Phùng Công Sưởng:
Thời gian qua có nhiều concert, điều đó cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ ngày càng cao, khả năng đáp ứng của các đơn vị ngày càng mạnh.
Đây là tín hiệu vui, thể hiện các bạn trẻ tiếp nhận năng lượng tích cực, bồi đắp thêm hoài bão cho giới trẻ. Với mỗi concert, điều quan trọng là tạo ra được sự khác biệt, đây là điều đau đáu của BTC và ê-kíp.
Chúng tôi muốn kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của người trẻ, làm mới các tác phẩm. Dàn nghệ sĩ của chúng tôi hầu hết cũng còn rất trẻ. Đó là điểm khác biệt với những concert khác. Chúng tôi tâm huyết mang đến một đêm nhạc đặc sắc.
Khi lên ý tưởng về concert Thanh xuân, chúng tôi đã có những sự chuẩn bị và mong muốn làm thường niên. Để làm được điều đó, chúng tôi cần sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị tài trợ. Mong rằng trên hành trình quảng bá về concert Thanh xuân, chúng tôi sẽ nhận được ủng hộ.
Phóng viên VTV đặt câu hỏi:
Tại sao ban tổ chức chọn Trường đua F1 để tổ chức? Thời gian qua, nhiều concert lớn đã được tổ chức ở Hà Nội, ban tổ chức có áp lực không?
Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ:
Rất khó để tìm địa điểm phù hợp cho concert. Sau khi tìm hiểu mọi vị trí ở Hà Nội, chúng tôi quyết định chọn Trường đua F1 vì đây là điểm kết nối giao thông thuận tiện, không quá xa, đủ độ rộng quy mô 20.000 người, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng. Hạ tầng cũng đáp ứng tiêu chuẩn.
Trường đua F1 nằm dưới sự quản lý của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội. Việc tổ chức concert tại đây hứa hẹn mang lại những trị tốt đẹp cho xã hội, để lại dấu ấn cho tuổi trẻ.
Phóng viên VOV đặt câu hỏi:
Vì sao Trung ương Đoàn giao Báo Tiền Phong tổ chức concert. Concert Thanh xuân có thông điệp gì, thành công của sự kiện được đo bằng những yếu tố gì?
Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn:
Đây là đơn vị phù hợp nhất tổ chức concert. Nhiều năm qua, Báo Tiền Phong tổ chức nhiều hoạt động sau mặt báo, có nhiều hoạt động để lại tiếng vang xã hội lớn, các chương trình thiện nguyện, văn hóa lớn. Với kinh nghiệm đó, Báo Tiền Phong hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả concert.
Ý tưởng tổ chức concert đến từ Báo Tiền Phong. Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng trực tiếp đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đoàn để làm đại nhạc hội cho giới trẻ. Tháng 6 có dịp kỷ niệm lớn là Đại hội Đoàn toàn quốc, là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, vì vậy concert diễn ra thời điểm này là phù hợp.
Thông điệp của concert nằm chính ở cái tên. Ai cũng có một thời thanh xuân, vì vậy thông điệp chạm đến mọi người. Thông qua chương trình, mỗi bạn trẻ được truyền cảm hứng sống hết mình, cháy hết mình, hành động hết mình để không hoài phí tuổi thanh xuân.
Thành công của chương trình đến từ nhiều yếu tố, như chất lượng nghệ thuật, nghệ sĩ tham gia chương trình, sự tham gia của đoàn viên thanh niên.
Sự thành công lớn nhất ban tổ chức mong muốn lan tỏa là thông điệp của Đại hội Đoàn, là khát vọng của người trẻ. Chúng tôi tin rằng thông qua chương trình, những thông điệp đó được truyền tải tự nhiên hơn đến người trẻ.
Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - cho biết:
Trên cơ sở đề xuất của Báo Tiền Phong, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất và giao cho Báo chủ trì tổ chức Concert Thanh Xuân. Đây được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Mỗi thế hệ đều có thanh xuân của mình. Có thế hệ thanh xuân gắn với những năm tháng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có thế hệ thanh xuân gắn với công cuộc dựng xây, đổi mới, lập nghiệp, kiến thiết đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Vì vậy, một chương trình mang tên Thanh xuân vì thế cũng cần được nhìn nhận trong ý nghĩa rộng hơn. Đó không chỉ là lời nhắc nhớ về những năm tháng đẹp nhất của mỗi người, mà còn là lời mời gọi tuổi trẻ cùng sống đẹp hơn, nghĩ lớn hơn, hành động nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn.
Đặc biệt, chương trình cũng có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc, khi Ban Tổ chức quyết định không bán vé, mà thay vào đó vận động các bạn đoàn viên, thanh niên tự nguyện ủng hộ, đóng góp những phần kinh phí rất nhỏ để chung tay hỗ trợ đồng bào tại các địa phương khu vực biên giới.
Sự thành công của một chương trình lớn không chỉ nằm ở sân khấu, âm thanh, ánh sáng hay dàn nghệ sĩ. Thành công còn nằm ở cách thông điệp của chương trình được lan tỏa, được công chúng hiểu đúng, cảm nhận đúng và hưởng ứng tích cực.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong - phát biểu tại họp báo:
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt với tuổi trẻ Việt Nam, diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, kỳ vọng song đặt trọng trách cho thế hệ trẻ hôm nay.
Hướng tới Đại hội, bên cạnh hoạt động chính trị - xã hội, được sự cho phép của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật concert Thanh xuân - nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và khơi dậy khát vọng cống hiến của người Việt trẻ trong kỷ nguyên mới.
Chúng tôi chọn tên gọi Thanh xuân, vì đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là tuổi của ước mơ, của nhiệt huyết, của những lần dám thử, dám khác biệt và dám sống hết mình với điều mình tin tưởng.
Thanh xuân không chỉ là câu chuyện của tuổi tác, đó còn là năng lượng để bước về phía trước, là khát vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Concert Thanh xuân không còn dành riêng cho người trẻ, mà dành cho tất cả những ai luôn giữ trong mình niềm tin, sự tử tế và những rung động với cuộc sống.
Chúng tôi mong rằng, khi đến với concert, mỗi người sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình trong đó - có thể là một bài hát từng đi cùng năm tháng, một cảm xúc đã lâu chưa gọi tên, hay đơn giản chỉ là cảm giác được đứng giữa hàng vạn con người cùng hòa chung một nhịp đập.
Điều đẹp đẽ nhất mà âm nhạc mang lại - bên cạnh những giai điệu hay - còn là khả năng chạm tới trái tim con người, nuôi dưỡng sự đồng cảm, tình yêu thương và những cảm xúc tích cực.
Một thanh âm có thể khiến chúng ta nhớ hơn về quê hương. Một giai điệu có thể khiến những người xa lạ cảm thấy gần nhau hơn. Một bài hát có thể khiến người trẻ tìm thấy niềm tin, sự sẻ chia và lý do để thêm trân quý cuộc sống tươi đẹp này.
Với những ý nghĩa đó, concert Thanh xuân trở thành bản hòa ca của hòa bình, của khát vọng, nơi hàng chục nghìn người trẻ trực tiếp tham dự và hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến cùng hòa chung một nhịp đập, cùng hướng về tương lai của đất nước bằng tất cả tình yêu thương.
Là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong suốt hơn bảy thập kỷ qua, báo Tiền Phong luôn nỗ lực đồng hành cùng thanh niên Việt Nam, cổ vũ tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm trong giới trẻ.
Concert Thanh xuân là cách để chúng tôi tiếp tục hành trình ấy bằng hình thức mới, hiện đại hơn và gần gũi hơn với người trẻ hôm nay.
Khi giai điệu cuối cùng khép lại, điều còn đọng lại ở concert Thanh xuân không chỉ là ánh sáng sân khấu hay những tràng pháo tay. Mà lấp lánh ở đó là niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay - một thế hệ giàu nhiệt huyết, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng và luôn mong muốn góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.
Đại biểu, khách mời dự họp báo concert Thanh xuân
Về phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
- Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
- Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn
Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí
- Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
- Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về phía Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội:
- Bà Đỗ Kim Oanh, Trưởng Phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Về phía Báo Tiền Phong:
- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong;
- Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập
- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập
- Nhà báo Trần Thị Khánh Huyền, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện
- Nhà báo Trần Công Hùng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam, các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời:
- Thiếu tá Lê Xuân Nam - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021
- Thượng uý Dương Hài Anh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022
- Ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022
- NSƯT Lô Ngọc Thúy - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2023
- Anh Lê Văn Phúc - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2023
- Anh Phùng Quang Trung - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024
- Em Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024
- Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
- Người đẹp Phạm Thuỳ Dương, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024
- Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022
- Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 HHVN 2024
- Người đẹp Trần Minh Thu - Top 15 HHVN 2024
- Người đẹp Nguyễn Mai Phương - Hoa khôi Đại học Dược
- Cùng đại diện lãnh đạo các trường đại học:
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Phenika, trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox.
Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình là những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam cùng nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu đang có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng hoạt động nghệ thuật, họ còn đại diện cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ý thức cống hiến của thế hệ nghệ sĩ mới.
Chiều 15/6, ban tổ chức họp báo công bố concert tại Hà Nội, chia sẻ những thông tin quan trọng về quy mô, cách phát hành vé và hé lộ những màn trình diễn đặc sắc.
Concert được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Mỗi chương của chương trình là lát cắt về thanh xuân Việt Nam.
Thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại, hệ thống sân khấu quy mô lớn kết hợp visual LED, hiệu ứng ánh sáng concert và các yếu tố trình diễn hiện đại, chương trình hướng tới việc tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh, giàu lý tưởng và luôn sẵn sàng đóng góp cho xã hội.