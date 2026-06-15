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Pháp luật

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Bắt 3 đối tượng cho vay 45 tỷ đồng với lãi suất tới 608%/năm

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Bằng thủ đoạn đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội về hình thức vay tiền không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản Icloud của điện thoại IPhone, nhóm đối tượng này đã cho trên 1.500 khách trong toàn quốc vay số tiền 45 tỷ đồng, với lãi suất từ 286% - 608%/năm.

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

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Các bị can bị bắt. Ảnh: CACC.

3 đối tượng gồm: Phạm Duy Anh (SN 1996); Phạm Duy Khánh (SN 2002); Nguyễn Đức Vũ (SN 1999).

Trước đó, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức triệt xóa thành công nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản ICloud của điện thoại IPhone.

Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, điện thoại di động cùng các thiết bị liên quan phục vụ hoạt động cho vay.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook về hình thức vay tiền không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản ICloud của điện thoại IPhone.

Khi khách đồng ý vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay phải có điện thoại IPhone đời cao, cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân. Điện thoại iPhone càng "xịn", số tiền được vay càng lớn, tuy nhiên số tiền này sẽ dưới 50% giá trị chiếc điện thoại.

Đồng thời, các đối tượng yêu cầu người vay tiền phải đăng xuất tài khoản Icloud trên điện thoại để đăng nhập tài khoản ICloud do các đối tượng cung cấp; bật tính năng tìm IPhone, đồng bộ danh bạ để các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian vay.

Nếu khách vay chậm đóng tiền hoặc không đóng tiền lãi đúng kỳ hạn, các đối tượng sẽ cảnh báo rồi khóa điện thoại của khách vay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến nay, các đối tượng đã cho trên 1.500 khách trong toàn quốc vay số tiền 45 tỷ đồng với lãi suất từ 286% đến 608%/năm, cao hơn rất nhiều lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Vay tiền lãi suất cao qua mạng #Lừa đảo qua mạng xã hội #Cho vay lãi nặng trong dân sự #Sử dụng tài khoản iCloud để cho vay #Bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng

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