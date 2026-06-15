Hà Nội thí điểm hạn chế xe xăng tại 11 tuyến phố trung tâm từ 1/7

TPO - Từ 1/7, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ sẽ tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Chiều 15/6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Địa bàn Vành đai 1 bao gồm 9 phường là Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đề án xác định:

Khu vực 1 (khu vực bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm thuộc phường Hoàn Kiếm) bao gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 là khu vực bên trong đường bao quanh bởi các tuyến Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong khu vực phố cổ.

Khu vực 3 là khu vực trong đường bao gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Khu vực 4 là khu vực trong Vành đai 1.

Giao thông trên đường phố Hà Nội

Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm) từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2026;

Giai đoạn 2 mở rộng thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2, 3 (phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam) từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027;

Giai đoạn 3 mở rộng vùng phát thải thấp toàn Vành đai 1 (khu vực 4) từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029 và duy trì thực hiện từ ngày 1/1/2030 trở đi.

Về các quy định, biện pháp áp dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các quy định, biện pháp được xây dựng cho hai nhóm gồm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải (nhóm 1 - xe ôm công nghệ) và xe mô tô, xe gắn máy còn lại (nhóm 2) và mở rộng phạm vi, áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai.

Đối với nhóm 1, trong giai đoạn 1 thành phố khuyến khích hạn chế hoạt động trong khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm); từ giai đoạn 2 (từ ngày 1/1/2027 trở đi), không lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hoá thạch. Song song, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.

Đối với nhóm 2, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện sử dụng giao thông công cộng, phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong giai đoạn 1, 2, thành phố thực hiện hạn chế lưu thông theo khung giờ, tuyến phố, khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016. Đồng thời, khuyến khích chuyển đổi phương tiện đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên.

Từ giai đoạn 3, không lưu thông các xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Song song, thành phố triển khai đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ năm 2027 theo lộ trình do Chính phủ ban hành, và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh theo lộ trình tại nghị quyết của HĐND thành phố.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp kiểm soát được phân theo chủng loại và tải trọng và mở rộng phạm vi, nâng cao mức quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai.

Các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được phép lưu thông trong toàn bộ các giai đoạn và tuân thủ lộ trình khí thải do Chính phủ và Thành phố ban hành.

Hà Nội khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường với xe buýt, ô tô chở học sinh, cán bộ công nhân viên đi làm, ô tô dưới 16 chỗ và xe pickup. Từ giai đoạn 2 trở đi, các phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên mới được lưu thông trong vùng phát thải thấp...