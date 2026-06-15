Hà Nội làm rõ các quy định liên quan đến khai thác quỹ đất bãi sông, bãi nổi

TPO - Liên quan đến khai thác quỹ đất nông nghiệp bãi sông, bãi nổi, UBND thành phố Hà Nội đã làm rõ các quy định áp dụng, bổ sung các quy định về xử lý vi phạm, khôi phục hiện trạng đất, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Đảm bảo tính thống nhất trong áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Sáng 15/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhóm lĩnh vực kinh tế ngân sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung nhóm lĩnh vực kinh tế ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tại phiên thảo luận tổ đã có 128 lượt đại biểu phát biểu với 389 ý kiến, trong đó 86 ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định cho thuê đất, tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, UBND thành phố đã rà soát, chỉnh sửa theo hướng bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng trên toàn địa bàn; làm rõ các trường hợp hỗ trợ, tái định cư và cơ chế tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đối với những tồn tại, vướng mắc liên quan đến giao đất dịch vụ, đất ở kéo dài nhiều năm, thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng một nghị quyết riêng để giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến khai thác quỹ đất nông nghiệp bãi sông, bãi nổi, dự thảo nghị quyết đã quy định rõ phạm vi áp dụng, trình tự, thủ tục, đơn giá và thời hạn cho thuê đất; đồng thời bổ sung các quy định về xử lý vi phạm, khôi phục hiện trạng đất, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung nhóm lĩnh vực kinh tế ngân sách sáng 15/6

Liên quan đến nguồn lực triển khai các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô, UBND thành phố cho biết, tại các kỳ họp thứ ba và thứ tư, thành phố đã trình 67 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù. Dự kiến các chính sách này làm tăng chi ngân sách khoảng 12.274 tỷ đồng mỗi năm, trong đó khoảng 3.440 tỷ đồng cho đầu tư phát triển và 8.834 tỷ đồng cho các nhiệm vụ thường xuyên, chủ yếu phục vụ an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, UBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện, bảo đảm cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng đất khi hết hạn thuê

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo tiếp thu giải trình một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bãi sông, bãi bồi sông Hồng khu vực trung tâm Hà Nội

Liên quan đến ý kiến thẩm tra yêu cầu làm rõ hơn hiệu quả đối với quy định thời hạn cho thuê đất nông nghiệp không quá 10 năm, quy định này ảnh hưởng thế nào đến khả năng thu hồi vốn đầu tư của nhà đầu tư nông nghiệp? UBND thành phố Hà Nội cho biết, về khả năng thu hồi vốn đầu tư của nhà đầu tư nông nghiệp: Dự thảo Nghị quyết quy định việc xây dựng công trình để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên chi phí đầu tư để xây dựng công trình với quy mô rất nhỏ (không quá 20m2 đối với khu đất có quy mô trên 10.000 m2 trở lên; không vượt quá 5% phần diện tích khu đất nằm ngoài chỉ giới hành lang thoát lũ đối với hệ thống sông Đáy, hoặc thuộc khu vực bãi sông được nghiên cứu xây dựng đối với hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình). Ngoài ra, kết cấu công trình bán kiên cố, dễ tháo dỡ, chi phí đầu tư thấp, hầu như không làm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn đầu tư của nhà đầu tư nông nghiệp.

Tuy nhiên, UBND thành phố nhận định: Các hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực bãi sông (vùng không được đê bảo vệ) hàng năm chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai, lũ lụt, dự thảo Nghị quyết đã nêu rõ: "Phải có phương án chủ động và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra; không làm gia tăng rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường, nguồn nước". Và để hạn chế thiệt hại, dự thảo Nghị quyết nêu: "Vị trí xây dựng, lắp dựng công trình....; không thuộc khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; có cao độ tự nhiên tương đương mực nước lũ báo động I tại khu vực trở lên...."

Đối với nội dung thẩm tra về việc đề nghị bổ sung điều khoản ràng buộc về trách nhiệm lớn hơn của người sử dụng đất trong việc di dời, tháo dỡ công trình khi hết thời hạn thuê đất hoặc vi phạm sử dụng đất, UBND thành phố Hà Nội khẳng định: Trách nhiệm tháo dỡ công trình khi hết hạn đã được quy định tại khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị quyết: "Trong quá trình sử dụng đất kết hợp mà người sử dụng đất không tiếp tục sử dụng theo phương án đã được chấp thuận thì phải có văn bản gửi UBND cấp xã và phải tháo dỡ công trình, khôi phục lại để đủ điều kiện tiếp tục sử dụng vào mục đích chính theo quy định. Khi hết thời hạn sử dụng đất vào mục đích kết hợp mà không được gia hạn, tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm tháo dỡ công trình, khôi phục lại để đủ điều kiện sử dụng đất vào mục đích chính theo phương án đã được chấp thuận".

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 11 dự thảo Nghị quyết: "Người sử dụng đất có sai phạm sẽ bị xem xét thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; việc xử lý tài sản trên đất (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành". Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.