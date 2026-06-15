Huế: Phá cabin giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe trên cao tốc La Sơn

TPO - Gặp nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua TP. Huế, tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin biến dạng. Lực lượng cứu nạn đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu nạn nhân an toàn.

Sáng 15/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế cho biết, vừa phối hợp giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Hưng Lộc, Huế.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tại Km9 cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Hưng Lộc, anh N.N.T. (SN 1993, trú TP. Đà Nẵng) điều khiển xe tải mang BKS 43H-021.xx lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế giải cứu tài xế bị mắc kẹt. Ảnh CTV

Khi đến vị trí kể trên, phương tiện bất ngờ lao sang bên trái, va chạm với hộ lan rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương ở chân trái và mắc kẹt trong cabin ô tô biến dạng, không thể tự thoát ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, sử dụng thiết bị cắt phá cabin để tạo lối đưa người bị nạn ra ngoài.

Hơn một giờ sau vụ tai nạn, tài xế được giải cứu an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.