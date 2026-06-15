Xe bồn lao xuống mép vực đèo Đại Ninh

TPO - Một xe bồn đang lưu thông trên quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ lao khỏi mặt đường và mắc kẹt bên mép vực.

Xe bồn mắc kẹt tại mép vực đèo Đại Ninh.

Ngày 15/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang triển khai công tác cứu hộ chiếc xe bồn gặp nạn tại Km36+300, quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 14/6, xe bồn biển kiểm soát 50RM-089.xx lưu thông theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết. Khi đến khu vực đèo Đại Ninh, phương tiện bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và trượt xuống mép vực bên phải tuyến đường.

May mắn, chiếc xe dừng lại trước khi rơi xuống vực sâu nên không gây thiệt hại về người. Tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời khảo sát hiện trạng nhằm xây dựng phương án cứu hộ phù hợp.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa hình đèo dốc hiểm trở cùng trọng lượng lớn của xe bồn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị chức năng phải huy động xe cẩu chuyên dụng và nhiều lực lượng phối hợp để bảo đảm an toàn trong quá trình kéo phương tiện lên đường.

Đến trưa, xe bồn vẫn nằm ở mép vực.

Đến sáng 15/6, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn túc trực điều tiết giao thông qua khu vực đèo Đại Ninh, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đến trưa cùng ngày, chiếc xe bồn vẫn chưa được đưa hoàn toàn lên khỏi vị trí gặp nạn. Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai, nguyên nhân vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ.