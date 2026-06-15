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Gãy trụ ăng ten khi tháo dỡ, một công nhân tử vong

Chúc Trí

TPO - Ngày 15/6, UBND xã Mỹ Thọ (tỉnh Đồng Tháp) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình tháo dỡ trụ ăng-ten cũ, khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 13/6, khi nhóm công nhân 6 người đang thực hiện tháo dỡ, hạ tải trụ ăng-ten thuộc Đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ, trên địa bàn xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp. Nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH Xây dựng Viễn thông - Dân dụng Trường Lộc.

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Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 2 người rơi từ trên cao xuống đất.

Thời điểm trên, ông N.V.L (SN 1993) và ông L.H.N (SN 1991) được phân công trực tiếp leo lên đỉnh trụ ăng-ten để cắt, tháo rời từng cấu kiện khung thép. Phía dưới mặt đất, 3 công nhân khác chịu trách nhiệm kéo dây để hạ các cấu kiện khi được tháo ra.

Khi nhóm công nhân tháo được khoảng 50% trụ ăng-ten thì xảy ra tai nạn. Trụ ăng-ten bất ngờ bị gãy một đoạn trên cùng và rơi thẳng xuống đất.

Sự cố đột ngột khiến ông L. và ông N. ngã từ trên cao xuống đất. Ông N. bị chấn thương rất nặng, dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Còn ông L. bị thương nhẹ.

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Đỉnh trụ ăng-ten bị gãy.
Chúc Trí
#tai nạn lao động #đồng tháp #trụ anten #tháo dỡ #công nhân

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