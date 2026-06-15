Huế: Cứu sống ca bệnh hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng

TPO - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế vừa cứu sống một bệnh nhân đồng thời bị nhồi máu não và nhồi máu cơ tim cấp - bệnh cảnh cực hiếm, có tỷ lệ tử vong rất cao.

Ngày 15/6, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhân nam 56 tuổi mắc đồng thời nhồi máu não cấp và nhồi máu cơ tim cấp - tình trạng được đánh giá rất hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng đồng thời bị nhồi máu não và nhồi máu cơ tim cấp, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh minh họa

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người phải, méo miệng, nói khó sau khi ngủ dậy. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong trái gây nhồi máu não cấp.

Trong quá trình đánh giá, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân từng có biểu hiện tức ngực. Xét nghiệm cho thấy men tim tăng hơn 85 lần so với bình thường. Chụp mạch tiếp tục ghi nhận hẹp 90% động mạch vành phải và 80% nhánh mũ, cho thấy một cơn nhồi máu cơ tim cấp diễn ra song song.

Động mạch vành phải của bệnh nhân trước và sau khi can thiệp đặt stent.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp đột quỵ và tim mạch can thiệp đã triển khai quy trình cấp cứu khẩn cấp trên cả hai “mặt trận”. Chỉ trong 17 phút, bệnh nhân được đặt stent động mạch vành phải. Ngay sau đó, các bác sĩ tiếp tục lấy huyết khối động mạch não và đặt stent động mạch cảnh trong trái để tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.

Sau 4 giờ can thiệp, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sức cơ nửa người phải phục hồi từ mức 1/5 lên 4/5, bệnh nhân có thể giao tiếp và thực hiện tốt các y lệnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Toàn - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu đa khoa và Đột quỵ thuộc Bệnh viện, nhồi máu não - tim đồng thời có tỷ lệ mắc chỉ từ 0,009-0,9%, nhưng tỷ lệ tử vong nội viện lên tới 23-41%. Thành công của ca bệnh cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong xử trí những trường hợp nguy kịch, phức tạp.