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Pháp luật

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Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh xe biển xanh rời khỏi hiện trường sau va chạm giao thông

Thanh Phong

TPO - Sau khi xảy ra va chạm giao thông với xe máy, xe ô tô biển màu xanh 80A rời khỏi hiện trường, trên đường đi liên tục bật đèn, còi ưu tiên. Kết quả xác minh bước đầu, xe ô tô nêu trên thuộc một cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội (không thuộc lực lượng Công an nhân dân).

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Hình ảnh cắt từ clip.

Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video kèm thông tin về xe biển màu xanh 80A được cho là bỏ chạy sau va chạm giao thông với xe máy trên đường.

Đoạn clip thể hiện, xe biển xanh di chuyển một quãng đường dài, và liên tục bật đèn, còi ưu tiên.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ Cục CSGT, đơn vị này đã phối hợp với Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 14/6 tại đường Ngọc Hồi (QL1A), thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS màu xanh 80A-066.xx và xe máy BKS 30Y2-72XX xảy ra va chạm giao thông. Hậu quả làm 1 người bị thương.

Qua xác minh xe ô tô thuộc một cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội (không thuộc lực lượng Công an nhân dân).

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh Phong
#Vụ va chạm giao thông Hà Nội #Xe biển xanh bỏ chạy #Xác minh xe bỏ trốn #Tương tác lực lượng CSGT #An toàn giao thông đô thị

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