Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sẽ có bệnh viện dành riêng cho người lớn tuổi ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai dành riêng cho người lớn tuổi, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2027.

Ngày 15/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản số 7826 gửi các sở ngành về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai.

Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Tài chính về việc đề xuất chủ trương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai (số 02A đường Phù Đổng, phường Pleiku), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương trên.

tien-phong-2895.jpg
Một số người lớn tuổi ở Gia Lai đi khám bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung vốn, nhân lực triển khai thi công và hoàn thành dự án theo tiến độ phê duyệt (hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2027).

Cùng với đó, giao các sở Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, UBND phường Pleiku, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai chịu trách nhiệm về quy mô số liệu tính toán chi phí xây dựng, các thông tin pháp lý về báo giá, tài liệu chứng minh giá trị của thiết kế và các chi phí khác của dự án. Trong quá trình triển khai khai đầu tư, xây dựng và vận hành phải tuân thủ quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định liên quan.

2aoboqddwxkfnrtl5eazcfpak3uspdlqlotfrzxg.jpg
Đồ hoạ Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai.

Được biết, Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai định hướng trở thành mô hình chăm sóc chuyên sâu dành riêng cho người cao tuổi, kết hợp điều trị bệnh lý lão khoa, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng tới trở thành trung tâm lão khoa và phục hồi chức năng uy tín của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

“Người cao tuổi xứng đáng được chăm sóc bởi một bệnh viện và một hệ sinh thái y tế được thiết kế dành riêng cho họ. Đây sẽ là mô hình chăm sóc toàn diện dành cho người cao tuổi, kết hợp giữa điều dưỡng, phục hồi chức năng, quản lý sức khỏe lâu dài và các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi khép kín đầu tiên tại Gia Lai”, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai chia sẻ.

Tiền Lê
#bệnh viện #Gia Lai #người cao tuổi #chăm sóc #phục hồi chức năng #y tế #Bệnh viện Lão #phường Pleiku #khám chữa bệnh #y tế hiện đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe