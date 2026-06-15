Sẽ có bệnh viện dành riêng cho người lớn tuổi ở Gia Lai

TPO - UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai dành riêng cho người lớn tuổi, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2027.

Ngày 15/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản số 7826 gửi các sở ngành về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai.

Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Tài chính về việc đề xuất chủ trương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai (số 02A đường Phù Đổng, phường Pleiku), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương trên.

Một số người lớn tuổi ở Gia Lai đi khám bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung vốn, nhân lực triển khai thi công và hoàn thành dự án theo tiến độ phê duyệt (hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2027).

Cùng với đó, giao các sở Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, UBND phường Pleiku, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai chịu trách nhiệm về quy mô số liệu tính toán chi phí xây dựng, các thông tin pháp lý về báo giá, tài liệu chứng minh giá trị của thiết kế và các chi phí khác của dự án. Trong quá trình triển khai khai đầu tư, xây dựng và vận hành phải tuân thủ quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định liên quan.

Đồ hoạ Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai.

Được biết, Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Gia Lai định hướng trở thành mô hình chăm sóc chuyên sâu dành riêng cho người cao tuổi, kết hợp điều trị bệnh lý lão khoa, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng tới trở thành trung tâm lão khoa và phục hồi chức năng uy tín của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

“Người cao tuổi xứng đáng được chăm sóc bởi một bệnh viện và một hệ sinh thái y tế được thiết kế dành riêng cho họ. Đây sẽ là mô hình chăm sóc toàn diện dành cho người cao tuổi, kết hợp giữa điều dưỡng, phục hồi chức năng, quản lý sức khỏe lâu dài và các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi khép kín đầu tiên tại Gia Lai”, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai chia sẻ.