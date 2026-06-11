Chinh phục nhiều giải thưởng học thuật, nam sinh Y khoa tích lũy trải nghiệm từ bệnh viện đến cộng đồng

SVO - Năm năm học Y để lại cho Hoàng Ngọc Vĩnh An nhiều hơn những bài thi, ca trực hay các hoạt động ngoại khóa. Điều nam sinh nhớ nhất lại là những buổi tối ngồi cùng bạn bè sau giờ trực, những chuyến đi tình nguyện ở vùng sâu và cảm giác học cách trưởng thành từ những điều không có trong giáo trình.năng giữ được sự thấu cảm với những người mình gặp trên đường đời.

Điều bệnh viện dạy nhiều hơn sách vở

Nếu nhìn từ bên ngoài, quãng đời sinh viên của Hoàng Ngọc Vĩnh An, sinh viên năm thứ 5 ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, có thể được gói gọn bằng những hoạt động học tập, nghiên cứu và công tác sinh viên.

Nhưng với Vĩnh An, điều đáng nhớ nhất lại không nằm ở những cột mốc ấy.

Nam sinh kể rằng sau mỗi ca trực kéo dài, nhóm bạn thường ngồi lại cùng nhau ở căn tin hoặc một quán nước gần bệnh viện. Những cuộc trò chuyện không xoay quanh điểm số hay thành tích, mà là những bệnh nhân vừa gặp trong ngày, những ca bệnh khiến cả nhóm trăn trở hoặc những khoảnh khắc khiến họ hiểu hơn về nghề mình đang theo đuổi.

Giải thưởng Sao Tháng Giêng 2025 là một trong những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình học tập, nghiên cứu và hoạt động sinh viên của Hoàng Ngọc Vĩnh An.

“Đó là lúc chúng mình nhận ra phía sau mỗi hồ sơ bệnh án là một con người với hoàn cảnh và câu chuyện riêng. Có những điều chỉ khi bước vào bệnh viện mình mới thực sự hiểu được”, Vĩnh An chia sẻ.

Sau 5 năm học tập, nam sinh cho rằng những bài học lớn nhất đôi khi không đến từ giảng đường mà đến từ quá trình quan sát, lắng nghe và tiếp xúc với người bệnh mỗi ngày.

Chính những trải nghiệm đó giúp Vĩnh An nhìn nghề y không chỉ dưới góc độ chuyên môn, mà còn là câu chuyện về sự thấu hiểu giữa con người với con người.

Những ngày muốn dừng lại

Ngành Y vốn nổi tiếng với lịch học dày đặc và khối lượng kiến thức lớn. Với Vĩnh An, áp lực không chỉ đến từ các môn học hay những kỳ thi.

Có giai đoạn lịch trực bệnh viện nối tiếp các mốc hoàn thành nghiên cứu và công việc của Hội Sinh viên khiến quỹ thời gian gần như bị chia nhỏ đến từng giờ.

Nam sinh thừa nhận đã có lúc cảm thấy kiệt sức.

“Đã có thời điểm mình muốn dừng lại vì cảm giác không còn đủ năng lượng để làm tốt tất cả mọi việc”, Vĩnh An kể.

Điều khiến nam sinh áp lực không hẳn là một thất bại cụ thể, mà là cảm giác phải liên tục duy trì chất lượng trong nhiều vai trò cùng lúc.

Có những giai đoạn lịch trực bệnh viện nối tiếp các đề tài nghiên cứu và công việc phong trào khiến Vĩnh An cảm thấy cạn năng lượng, nhưng cũng từ đó nam sinh học cách cân bằng và trưởng thành.

Mỗi ngày bắt đầu bằng lịch học, tiếp nối bằng những giờ trực và kết thúc bằng công việc còn dang dở. Có những khoảng thời gian, việc được ngủ đủ giấc cũng trở thành điều xa xỉ.

Những lúc như vậy, Vĩnh An tìm đến bạn bè và những người đồng hành.

“Đoàn - Hội giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Khi cảm thấy quá tải, mình biết luôn có những người sẵn sàng chia sẻ công việc và cùng mình vượt qua áp lực.”

Qua thời gian, nam sinh nhận ra rằng không ai có thể đi một chặng đường dài chỉ bằng sự cố gắng cá nhân. Đôi khi, điều giúp một người tiếp tục bước đi là sự hiện diện của những người đồng hành bên cạnh.

Những chuyến đi giúp hiểu thế nào là y đức

Trong rất nhiều hoạt động từng tham gia, những chuyến tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa là ký ức Vĩnh An nhắc đến nhiều nhất.

Đó là những ngày cùng ăn, cùng ở với người dân địa phương, tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe và lắng nghe những câu chuyện đời thường của bà con.

Nam sinh vẫn nhớ những người dân mang theo những tập giấy khám bệnh đã cũ, được gấp cẩn thận trong túi áo. Có người phải đi một quãng đường dài chỉ để được gặp bác sĩ và nghe tư vấn về tình trạng sức khỏe của mình.

Hoàng Ngọc Vĩnh An tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe và giáo dục cộng đồng cho trẻ em trong một chương trình tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Những hình ảnh ấy khiến khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Trước đây mình nghĩ nghề y chủ yếu là chữa bệnh. Nhưng sau những chuyến đi, mình hiểu rằng đôi khi người bệnh cần được lắng nghe trước khi được kê đơn”, Vĩnh An nói.

Theo nam sinh, những trải nghiệm như vậy giúp bản thân hiểu sâu hơn về ý nghĩa của y đức. Không phải những khái niệm được ghi trong sách, mà là sự cảm thông được hình thành khi tiếp xúc trực tiếp với cuộc sống của người khác.

Thành tích rồi sẽ ở lại phía sau

Nhắc đến những kết quả đã đạt được trong quãng đời sinh viên, Vĩnh An cho biết đó là điều đáng trân trọng nhưng không phải thứ mình nhớ nhiều nhất.

Điều còn đọng lại sau 5 năm học Y là những con người đã gặp, những câu chuyện đã nghe và những trải nghiệm đã đi qua.

Từ giảng đường, bệnh viện đến các diễn đàn học thuật, Vĩnh An luôn tìm kiếm cơ hội để biến kiến thức thành những giá trị thực tiễn cho cộng đồng.

Từ những đêm thức cùng bạn bè để chuẩn bị chương trình của Hội Sinh viên, những giờ trực kéo dài trong bệnh viện đến những chuyến tình nguyện nơi vùng cao, tất cả đều góp phần định hình cách nam sinh nhìn nhận về nghề nghiệp tương lai.

“Thành tích không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là mình đã học được gì từ những trải nghiệm ấy và mình sẽ trở thành người như thế nào sau tất cả”, Vĩnh An chia sẻ.

Với nam sinh, hành trình trở thành bác sĩ có lẽ không bắt đầu từ một tấm bằng hay một giải thưởng, mà từ khả năng giữ được sự thấu cảm với những người mình gặp trên đường đời.