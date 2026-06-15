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Xã hội

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Không còn hộ nghèo, Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng cho ai khi chuyển sang xe điện?

Trần Hoàng

TPO - Đề xuất hỗ trợ tới 20 triệu đồng/hộ nghèo để chuyển đổi sang phương tiện xanh đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi: Hà Nội đã không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố, vậy đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách này?

Chiều 15/6, tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung lĩnh vực đô thị.

Tại đây, đại biểu đặt nhiều câu hỏi liên quan đến Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo Nghị quyết, hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện nhưng không quá 20 triệu đồng. Tuy nhiên đại biểu nêu thắc mắc: thực tế hiện nay thành phố gần như không còn hộ nghèo, đề nghị UBND đánh giá kỹ lại đối tượng này.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung lĩnh vực đô thị.

Báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, hiện nay thành phố không còn hộ nghèo. Song thành phố đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết nhằm tính toán phương án phát sinh sau này. "Thành phố hiện nay không còn hộ nghèo. Có thể có những hộ chưa nghèo nhưng mà lại rơi xuống nghèo, hoặc hộ cận nghèo chuyển hóa", ông Tuấn thông tin.

Theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 13/02/2026, trên địa bàn Thành phố không còn hộ nghèo và còn 7.565 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến trong năm 2026 sẽ điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều và có thể phát sinh khoảng 10.000 hộ nghèo (trong đó 7.565 hộ cận nghèo theo Quyết định số 740/QĐ-UBND có thể chuyển thành hộ nghèo theo chuẩn mới). Để bảo đảm tính ổn định, hiệu lực và hiệu quả của Nghị quyết, tránh phải sửa đổi, bổ sung khi phát sinh hộ nghèo, cơ quan soạn thảo đã quy định chính sách hỗ trợ đối với nhóm này.

Với giả định 70% số hộ nghèo thực hiện chuyển đổi phương tiện trong năm 2027 và mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng.

Về khả năng bố trí phần kinh phí đối ứng, UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình xây dựng chính sách, cơ quan soạn thảo đã khảo sát giá xe máy điện trên thị trường. Với khoảng 20 triệu đồng, người dân có thể lựa chọn một số mẫu xe máy điện phổ thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản và bảo đảm chất lượng sử dụng.

Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng được xác định nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mà không phải bố trí thêm kinh phí, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của thành phố và bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách.

Trần Hoàng
#Chính sách hỗ trợ hộ nghèo #Chuyển đổi phương tiện giao thông #Quy hoạch nghèo đa chiều #Hỗ trợ xe điện cho hộ nghèo #Tác động của chính sách đô thị #chuyển đổi xe điện #hỗ trợ hộ nghèo

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