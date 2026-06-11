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Nhà trường đặt xe điện du lịch đưa đón học sinh đi thi tốt nghiệp

Trương Định

TPO - Giữa cái nắng trong ngày thi đầu tiên, nhiều phụ huynh ở tỉnh Gia Lai vẫn kiên nhẫn chờ ngoài cổng trường tiếp sức cho con. Cùng với đó, nhiều chuyến xe điện được một trường thuê để đưa đón học sinh đi thi đã góp phần tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 11/6, hơn 37.000 thí sinh tỉnh Gia Lai bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong ngày thi đầu tiên, thời tiết khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai nắng nóng.

Dưới cái nắng đầu hè gay gắt, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngoài cổng trường để tiếp thêm động lực cho con em mình bước vào kỳ thi quan trọng.

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Phụ huynh nén lại trước cổng trường để chờ con thi xong.

Tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, ông Lê Văn Nhạ (46 tuổi, xã Vân Canh) vượt gần 50 km từ vùng núi xuống trung tâm tỉnh để đồng hành cùng con gái là em Lê Thị Minh Thư, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai.

Theo ông Nhạ, từ năm lớp 9, cháu Thư đã phải sống xa gia đình để theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai. “Kỳ thi này rất quan trọng nên tôi muốn có mặt để động viên, tiếp thêm tinh thần cho con”, ông Nhạ chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Trà My (SN 1982, phường Quy Nhơn) cho biết, gia đình luôn động viên con giữ tâm lý thoải mái, không tạo áp lực về điểm số. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, gia đình đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để con có sức khỏe và tinh thần tốt nhất.

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Xe điện du lịch được nhà trường thuê để đưa đón các em học sinh đi thi.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia kỳ thi, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai đã hợp đồng với đơn vị vận tải bố trí xe điện du lịch đưa đón thí sinh đến điểm thi.

Theo bà Võ Thị Bích Lệ - Hiệu trưởng nhà trường, năm nay trường có 94 học sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Tiếp tục phát huy mô hình ý nghĩa từ các năm trước, nhà trường đã chủ động ký hợp đồng với đơn vị vận tải hành khách để bố trí 10 chuyến xe điện phục vụ riêng cho các em. Toàn bộ kinh phí thuê xe đưa đón đều được trích từ nguồn ngân sách của nhà trường, phụ huynh không phải đóng góp bất kỳ khoản nào.

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Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ các thí sinh.
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Phụ huynh chờ đón các sĩ tử.
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Các em học sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên.
Trương Định
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