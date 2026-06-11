Sĩ tử vùng sâu Lâm Đồng được tiếp sức bữa cơm 0 đồng

TPO - Hơn 120 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Duẩn, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng được đoàn xã hỗ trợ cơm trưa miễn phí trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kết thúc môn thi Ngữ văn sáng 10/6, hàng trăm sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Lê Duẩn được các đoàn viên thanh niên xã Quảng Hoà, tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn đến khu vực phục vụ "Bữa cơm 0 đồng" gần điểm thi.

Những suất cơm được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn phù hợp khẩu vị, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Với các sĩ tử, đây không chỉ là bữa ăn miễn phí mà còn là sự động viên lớn trong những ngày dự thi.

Cơm được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn phù hợp khẩu vị các sĩ tử.

Thí sinh Tráng A Kềnh (thôn 11, xã Quảng Hòa) chia sẻ, nhà cách điểm thi gần 40km. Vì vậy, việc được hỗ trợ cơm trưa giúp em tiết kiệm thời gian, chi phí và có thêm điều kiện nghỉ ngơi, ôn tập trước môn thi buổi chiều.

"Ngày làm thủ tục dự thi, em được các anh chị đoàn viên giới thiệu về chương trình. Em rất bất ngờ vì suất ăn đầy đủ, chất lượng. Ăn xong chúng em có thời gian nghỉ ngơi và xem lại bài vở để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo", em Kềnh chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, em Giàng Thị Hà (học sinh xã Tà Đùng), cho biết: Trước đó dự định về nhà sau khi hoàn thành môn Ngữ văn. Tuy nhiên, khi được thông báo có chương trình hỗ trợ cơm trưa miễn phí, em và bạn quyết định ở lại điểm thi.

Em Giàng Thị Hà - học sinh xã Tà Đùng.

"Nhà em cách điểm thi khoảng 25 km, nếu đi về rồi quay lại sẽ rất mất thời gian và tốn kém. Được hỗ trợ cơm trưa và chỗ nghỉ ngơi, em yên tâm hơn và có thêm thời gian chuẩn bị cho môn Toán buổi chiều", em Hà nói.

Để hỗ trợ thí sinh, Đoàn Thanh niên các xã Quảng Sơn, Quảng Hòa và Tà Đùng đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài bữa cơm trưa, thí sinh còn được hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập và phương tiện đưa đón khi cần thiết.

Các sĩ tử cho biết rất hạnh phúc khi được ăn cơm miễn phí gần điểm thi.

Theo chị H’Hai - Bí thư Đoàn xã Quảng Sơn, chương trình "Bữa cơm 0 đồng" được địa phương duy trì từ năm 2023 đến nay. Riêng kỳ thi năm nay, hơn 200 suất ăn đã được chuẩn bị để phục vụ thí sinh.

"Chúng tôi mong muốn góp phần san sẻ khó khăn với học sinh vùng sâu, vùng xa. Những suất cơm nghĩa tình không chỉ giúp các em có thêm sức khỏe mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để hoàn thành tốt kỳ thi", chị H’Hai chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Duẩn năm nay có 268 thí sinh dự thi, trong đó nhiều em là học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, phải di chuyển quãng đường từ 30 - 40 km để đến điểm thi.

Hoạt động tiếp sức mùa thi tại vùng sâu Lâm Đồng đang lan tỏa tinh thần sẻ chia của cộng đồng, giúp các sĩ tử thêm vững tin trên hành trình chinh phục cánh cửa đại học.