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Huế:

Tuổi trẻ Biên phòng tiếp sức sĩ tử vùng biên

Ngọc Văn

TPO - Hàng trăm thí sinh tại các điểm thi khu vực biên giới biển và đất liền ở TP. Huế đã được lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập và bảo đảm an ninh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 11/6, các chi đoàn đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới thuộc Bộ đội Biên phòng TP. Huế đồng loạt triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thuận An, phường Thuận An, Huế.

Tại các điểm thi, cán bộ, đoàn viên thanh niên phối hợp với đoàn thanh niên địa phương và nhà trường tham gia phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn thí sinh, đồng thời hỗ trợ nước uống, sữa, bút viết và các nhu yếu phẩm cần thiết.

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Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Ở khu vực biên giới biển, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với Đoàn phường Thuận An tổ chức tiếp sức cho 471 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thuận An. Trong khi đó, Chi đoàn Đồn Biên phòng Phong Hải triển khai hoạt động hỗ trợ tại hai điểm thi Trường THPT Tam Giang và Trường THPT Tố Hữu với tổng số hơn 400 thí sinh dự thi.

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Chi đoàn Đồn biên phòng Phong Hải cấp phát nước uống cho thí sinh tham gia dự thi tại Trường THPT Tam Giang, phường Phong Quảng, Huế.

Tại khu vực biên giới đất liền, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phối hợp với Đoàn xã A Lưới 4 hỗ trợ nước uống, sữa, bánh mì cho 82 thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Trường Sơn. Cùng thời điểm, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Đoàn xã A Lưới 1 tổ chức các hoạt động tiếp sức cho 70 thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Hồng Vân.

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Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Trường Sơn.

Ngoài ra, các chi đoàn Đồn Biên phòng Vinh Xuân và Vinh Hiền cũng phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên địa phương triển khai chương trình tại các điểm thi Trường THPT Vinh Xuân, Trường THPT Phú Lộc và Trường THPT Vinh Lộc.

Theo Bộ đội Biên phòng TP. Huế, chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ thí sinh yên tâm làm bài mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng biên phòng trong các hoạt động vì cộng đồng. Các hoạt động tiếp sức sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngọc Văn
#tiếp sức mùa thi #Bộ đội Biên phòng #sĩ tử vùng biên #thanh niên tình nguyện #TP. Huế

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