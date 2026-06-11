3 đề thi Văn tại TPHCM bị lỗi

Trong buổi thi Ngữ Văn, có một số tình huống phát sinh. Tại điểm thi THCS Trần Quốc Toản, một giám thị bị đau bụng trong quá trình làm nhiệm vụ, được đưa đến phòng y tế chăm sóc và bố trí nghỉ coi thi buổi chiều.

Tại điểm thi THCS Long Trường, hai thí sinh gặp vấn đề sức khỏe trong giờ thi. Một thí sinh phải nhập viện, được điểm thi hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế và hướng dẫn thực hiện thủ tục xét đặc cách theo quy định. Một thí sinh khác bị ngất xỉu ngay sau khi nhận đề thi, được chăm sóc tại phòng y tế và trở lại phòng thi làm bài sau khi hồi phục, không được bù thời gian làm bài.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM

Tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), 3 đề thi bị lỗi in. Hội đồng coi thi đã mở đề dự phòng để thay thế. Do thời gian vận chuyển đề đến phòng thi kéo dài từ 3 đến 5 phút, các thí sinh bị ảnh hưởng được bù giờ làm bài theo quy định.

Ngoài ra, tại điểm thi THCS Nguyễn Du (phường Tân Thới Hòa), một thí sinh bỏ sót trang 2 của đề thi và làm bài từ trang 3. Hội đồng coi thi đã hướng dẫn xử lý, lập biên bản bất thường và đảm bảo thí sinh tiếp tục làm bài theo đúng quy chế.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận hơn 138.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.

Sở GD&ĐT TPHCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TPHCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.

Do quy mô kỳ thi lớn, đề thi năm nay sẽ được vận chuyển đến các điểm thi trước một ngày, thay vì vào sáng ngày thi như trước đây. Với đặc khu Côn Đảo, đề thi và bài thi được vận chuyển bằng đường hàng không.

TPHCM chọn ngẫu nhiên 10 điểm thi ở ba khu vực để triển khai máy quét an ninh cầm tay với cả hai ngày thi. Khâu quét kiểm tra sẽ do công an thành phố đảm nhận.

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