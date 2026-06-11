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Hơn 5.000 thí sinh bỏ thi Ngữ văn, 12 em bị đình chỉ

Nguyễn Hà

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay (11/6), cả nước có 12 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi.

Bộ GD&ĐT cho biết, sáng nay có 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56% thí sinh dự thi. Như vậy, so với số lượng thí sinh đăng ký, có hơn 5.300 thí sinh bỏ thi.

Theo Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, thời tiết tại phần lớn các địa phương thuận lợi, giao thông được bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để thí sinh đến điểm thi đầy đủ và đúng giờ.

Trong buổi thi đầu tiên có 12 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ. Trong đó, 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu. Con số này tăng cao hơn năm ngoái. Kỳ thi năm 2025 thi môn Ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm quy chế.

Bộ GD&ĐT đánh giá chung, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy định. Các hội đồng thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng giám thị chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Phần lớn thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin và chấp hành nghiêm túc quy chế trong quá trình làm bài.

Chiều 11/6, thí sinh bước vào bài thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Thời gian phát đề là 14 giờ 20 phút và bắt đầu tính giờ làm bài từ 14 giờ 30 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị công nghệ cao có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giải bài trong thời gian làm bài thi.

Nguyễn Hà
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