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Đề Toán tốt nghiệp, cập nhật giải đề nhanh nhất

Hà Linh​

TPO - Chiều nay, thí sinh thực hiện bài thi môn Toán trong 90 phút. Đúng 16 giờ chiều, hơn 1,2 triệu thí sinh nộp bài và rời phòng thi.

Đề thi môn Toán gồm các câu hỏi yêu cầu thí sinh trả lời trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.

Toán là một trong hai môn bắt buộc trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT do đó có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Ngoài ra, mỗi thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn để lấy điểm xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH.

Sau khi kỳ thi kết thúc, các địa phương chấm thi từ ngày 13 - 30/6. Kết quả thi công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm ngoái.

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Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay tại Hà Nội (ảnh: Duy Phạm)

Báo Tiền Phong cập nhật đề thi môn Toán và gợi ý đáp án 24 mã đề thi:

Hà Linh​
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