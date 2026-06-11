Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không?

report Nữ sinh nằm cáng dự thi tốt nghiệp

Sáng 11/6, cùng với hàng nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Lê Huỳnh Thiên Trang, học sinh lớp 12D01, Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột), dự thi trong hoàn cảnh đặc biệt khi phải nằm trên cáng y tế vì chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Trường THPT Hồng Đức, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/5, Trang cùng bạn đi xe máy điện từ trường về nhà. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Y Ngông và Hoàng Hoa Thám, xe của em bị một xe taxi va chạm từ phía sau.

Sau tai nạn, em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy ngành chậu mu trái, đa chấn thương và phải điều trị dài ngày. Tai nạn xảy ra đúng vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến gia đình và nhà trường không khỏi lo lắng.

Do chấn thương nặng, Trang chưa thể tự ngồi dậy, phải nằm tại chỗ, có người chăm sóc. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, hội đồng thi đã bố trí một phòng thi riêng cùng các điều kiện hỗ trợ đặc biệt. Sáng ngày thi đầu tiên, nữ sinh được đưa vào phòng bằng cáng chuyên dụng.

Trong căn phòng thi riêng, chiếc cáng cứu thương được đặt giữa phòng học. Một chiếc bàn được lắp cố định phía trên để em có thể viết bài trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi.

Chia sẻ với PV, bà Huỳnh Thị Ngọc Ly, mẹ của em Trang, cho biết những ngày qua gia đình vô cùng lo lắng khi con gái gặp tai nạn ngay trước kỳ thi quan trọng. Do đó, gia đình cố gắng đồng hành, chuẩn bị mọi thứ để con làm bài.

HUỲNH THUỶ