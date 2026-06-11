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Giáo dục

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Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không?

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Chiều 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi môn Toán, môn thi bắt buộc thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

report Nữ sinh nằm cáng dự thi tốt nghiệp

Sáng 11/6, cùng với hàng nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Lê Huỳnh Thiên Trang, học sinh lớp 12D01, Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột), dự thi trong hoàn cảnh đặc biệt khi phải nằm trên cáng y tế vì chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Trường THPT Hồng Đức, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/5, Trang cùng bạn đi xe máy điện từ trường về nhà. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Y Ngông và Hoàng Hoa Thám, xe của em bị một xe taxi va chạm từ phía sau.

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Sau tai nạn, em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy ngành chậu mu trái, đa chấn thương và phải điều trị dài ngày. Tai nạn xảy ra đúng vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến gia đình và nhà trường không khỏi lo lắng.

Do chấn thương nặng, Trang chưa thể tự ngồi dậy, phải nằm tại chỗ, có người chăm sóc. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, hội đồng thi đã bố trí một phòng thi riêng cùng các điều kiện hỗ trợ đặc biệt. Sáng ngày thi đầu tiên, nữ sinh được đưa vào phòng bằng cáng chuyên dụng.

Trong căn phòng thi riêng, chiếc cáng cứu thương được đặt giữa phòng học. Một chiếc bàn được lắp cố định phía trên để em có thể viết bài trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi.

Chia sẻ với PV, bà Huỳnh Thị Ngọc Ly, mẹ của em Trang, cho biết những ngày qua gia đình vô cùng lo lắng khi con gái gặp tai nạn ngay trước kỳ thi quan trọng. Do đó, gia đình cố gắng đồng hành, chuẩn bị mọi thứ để con làm bài.

HUỲNH THUỶ

report Nghệ An, Thái Nguyên, Lâm Đồng

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, buổi thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Toàn tỉnh có 41.629 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Trong đó, 91 thí sinh vắng mặt không có lý do.

Thái Nguyên: 140 thí sinh vắng mặt.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, tại buổi thi thi môn Ngữ văn, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 22.451; số thí sinh dự thi 22.311, vắng 140 thí sinh. Tại buổi thi không có thí sinh vi phạm quy chế hoặc gặp các vấn đề khác.

Lâm Đồng: 107 thí sinh vắng mặt

Ngày 11/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 40.632 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, 107 thí sinh vắng mặt, trong đó có 18 em thuộc diện được miễn thi tất cả các môn.

Thu Hiền - Thanh Hiếu- Thái Lâm

report Phát hiện 1 thí sinh vi phạm quy chế ở Gia Lai

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng 11/6, có 116 thí sinh vắng thi.

Ngoài ra, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi số 74 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, lúc 9h25 thí sinh này xin phép đi vệ sinh nhưng mang điện thoại bỏ trong túi quần, bị giám thị phát hiện và lập biên bản khi thí sinh chưa kịp sử dụng.

Tiền Lê

report Đà Nẵng: 1 thí sinh bị đình chỉ thi

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay, trong buổi thi môn Ngữ Văn, có 1 TS vi phạm Quy chế thi, bị đình chỉ thi do đem điện thoại di động vào phòng thi.

Có 1 TS bị tai nạn được bố trí phòng thi riêng, có giám thị hỗ trợ theo quy định.

TS này làm bài thi thuận lợi, không có sự cố. Buổi thi đầu tiên, Đà Nẵng có 35.024 (99,51%) dự thi, vắng 174 TS, tính cả TS được miễn thi.

THANH HIỀN

Đây là môn thi được nhiều thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi kết quả không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp mà còn là một trong những căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học ở nhiều ngành đào tạo.

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, 14 giờ 30 phút thí sinh bắt đầu làm bài thi. Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Năm 2026 là năm thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi thí sinh thực hiện 4 bài thi gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn và Toán, 2 môn tự chọn trong số các môn Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

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Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội (ảnh: Duy Phạm)

Tại các địa phương, điểm thi bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ coi thi, công an, y tế và thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống.

Trước kỳ thi, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn.

Kết thúc môn Toán chiều nay, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kết quả thi dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7 tới.

BÁO TIỀN PHONG
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