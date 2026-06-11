Đề Ngữ văn Tốt nghiệp THPT gây tranh cãi

TPO - Đề Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 11/6 gây tranh cãi khi đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Đề thi môn Ngữ văn năm nay nhận nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Phần Đọc hiểu, đề trích ngữ liệu văn bản từ "CODE VÀ CÁT - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới" của NXB Thế giới. Nội dung ngữ liệu kín một mặt giấy.

Đặc biệt, câu 1 của phần Viết, đề có nội dung như sau:

"Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới.

Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 (ảnh: Duy Phạm).

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên dạy Ngữ văn tỉnh Phú Thọ đánh giá đề có hệ thống câu hỏi hay, có tính phân loại tốt.

Vấn đề xã hội ở phần viết đoạn văn khá thiết thực với giới trẻ hiện nay nhưng một bộ phận học sinh sẽ gặp khó khi nhắc tới nhân vật Steven Jobs. Đặc biệt những em ở vùng sâu vùng xa ít được tiếp xúc công nghệ.

Cô Hà cho rằng, hướng dẫn chấm thi của Bộ GD&ĐT sẽ có đáp án hợp lý để đo lường, đánh giá kỹ năng làm bài nghị luận xã hội của học sinh.

"Phần viết văn bản nghị luận văn học về bài thơ giàu ý nghĩa, tuy nhiên có thể sẽ khó với một số học sinh đại trà", theo cô Thu Hà.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cũng đặt câu hỏi đề thi tốt nghiệp dành cho học sinh toàn quốc có nên mặc định tất cả các em đều biết Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk là ai hay không?

Theo ông Vinh, với việc đưa các nhân vật tên tuổi vào đề thi có thể khiến học sinh vùng sâu, vùng xa, ít tiếp xúc với công nghệ toàn cầu có đang bị bất lợi ngay từ ngữ liệu.

Cũng có ý kiến ghi nhận đây là một câu hỏi hay, đặt ra một vấn đề lớn: làm thế nào để Việt Nam có thể nuôi dưỡng những con người sáng tạo, có khả năng tạo ra giá trị có ảnh hưởng tầm thế giới.

Đây là một hướng gợi mở tốt, đáng để học sinh suy nghĩ về giáo dục, môi trường xã hội, chính sách và văn hóa khuyến khích sáng tạo.

Tuy nhiên, góp ý ra đề thi Tốt nghiệp THPT cần thận trọng hơn khi đưa vào các nhân vật cụ thể như Steve Jobs cũng không phải không có cơ sở. Với một kỳ thi đại trà quy mô quốc gia, một chi tiết tưởng như chỉ để gợi mở vẫn có thể vô tình tạo lợi thế cho nhóm học sinh quen thuộc với các nhân vật ấy, và gây lúng túng cho những em không biết hoặc biết rất ít.

Mà như vậy, một số học sinh đã có thể bị lúng túng, hiểu sai và viết không chính xác trong bài thi là điều nên tránh.

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh thực hiện bài thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Từ ngày 13 - 30/6, các địa phương sẽ chấm thi theo hướng của Bộ GD&ĐT.



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