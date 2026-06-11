Đề Toán tốt nghiệp, nhận xét, đáp án đầy đủ 24 mã đề

Đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2026

Sau đây là đáp án gợi ý của các giáo viên Tuyensinh247 (Đáp án chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau):

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với số thí sinh đông kỷ lục - hơn 1,2 triệu. Sáng nay, các em đã hoàn thành bài thi môn Văn.

Đề thi môn Toán gồm các câu hỏi yêu cầu thí sinh trả lời trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.

Toán là một trong hai môn bắt buộc trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT do đó có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Ngoài ra, mỗi thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn để lấy điểm xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH.

Sau khi kỳ thi kết thúc, các địa phương chấm thi từ ngày 13 - 30/6. Kết quả thi công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm ngoái.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay tại Hà Nội (ảnh: Duy Phạm)

Đề Toán không nhiều điểm 10 ​ Theo đánh giá của Lê Quốc Bình, học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đề thi môn Toán năm nay có độ khó vừa phải, không có câu hỏi mang tính đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, câu hỏi về xác suất là phần thử thách nhất khi đòi hỏi nam sinh phải mất nhiều thời gian suy luận và tư duy. “Đề không có những chi tiết đánh lừa thí sinh, nhưng có nút thắt cần tìm ra hướng giải quyết. Nếu vượt qua được điểm đó thì hoàn toàn có thể làm tốt bài thi”, Bình chia sẻ. Cũng theo nam sinh trường chuyên, những phút cuối giờ em đã tìm được hướng làm đúng, song đến khi hết giờ làm bài mới phát hiện bài giải còn thiếu một trường hợp cần xét. Điều này khiến em không khỏi tiếc nuối vì có thể ảnh hưởng đến điểm số ở câu hỏi này nhưng đành chấp nhận. Dẫu vậy, với những phần đã hoàn thành, Bình vẫn khá tự tin về kết quả bài thi và dự đoán mình có thể đạt trên 9 điểm môn Toán. Nguyễn Thị Minh Bình, thi tại điểm thi Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, đề không có câu hỏi quá khó, không có câu lạ hay dạng mới. Ở một số câu phân loại đòi hỏi thí sinh mất thêm thời gian tư duy nhưng có thể giải quyết được. "Có 3 câu hỏi khó, học sinh học chắc Toán sẽ làn được. Nhìn chung, đề Toán năm nay lấy điểm 9 trở lên khó nhưng những bạn học khá có thể đạt 7 - 8 điểm" nữ sinh nói. Năm nay, Bình thi môn tự chọn là Vật Lý và tiếng Anh để lấy kết quả xét tuyển ĐH. Trong khi đó, một số học sinh dự đoán chỉ đạt điểm 5 - 7 và bỏ từ 3-4 câu khó không thể làm được. Theo nhận định của thầy Lê Thảo, giáo viên môn Toán, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (cơ sở A, Hà Nội), đề thi Toán năm nay được xây dựng phù hợp với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp THPT và phục vụ tuyển sinh đại học. Đề thi bảo đảm học sinh đạt chuẩn kiến thức cơ bản có thể hoàn thành tốt các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Với năng lực học tập trung bình, thí sinh có thể dễ dàng đạt khoảng 5 điểm, mức điểm đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, đề thi bắt đầu có sự phân hóa rõ nét từ ngưỡng 7 điểm trở lên. Các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và lựa chọn được những thí sinh có học lực khá, giỏi. Theo thầy Thảo, việc đạt trên 9 điểm sẽ là thách thức đối với phần lớn thí sinh. Từ cấu trúc và độ khó của đề, thầy dự đoán phổ điểm môn Toán năm nay chủ yếu tập trung trong khoảng 5–6 điểm. Bên cạnh đó, số lượng bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối sẽ không nhiều, góp phần tăng tính phân loại trong công tác tuyển sinh đại học.

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