Đáp án đề thi Toán THPT 2026

report Nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt điểm khá

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:

Hai câu cuối của đề thi tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các bài toán thực tiễn.

Câu thứ năm là một bài toán ứng dụng tích phân trong hình học không gian, yêu cầu tính thể tích của một vật thể được tạo thành từ khối tròn xoay.

Đây là dạng bài quen thuộc trong chương trình lớp 12 và thường xuyên xuất hiện trong quá trình ôn tập. Nếu nắm vững công thức tính thể tích khối tròn xoay và hiểu được cách thiết lập các cận tích phân, học sinh có thể giải quyết tương đối thuận lợi. Trong khi đó, câu thứ sáu là một bài toán tối ưu hóa gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề bài yêu cầu xác định mức lợi nhuận lớn nhất dựa trên các hàm chi phí và doanh thu đã cho. Đây là dạng toán thực tế khá quen thuộc, tương đồng với một số câu hỏi từng xuất hiện trong các đề thi những năm trước. Học sinh chỉ cần xây dựng được hàm lợi nhuận, sau đó vận dụng kiến thức khảo sát hàm số để tìm giá trị lớn nhất.

"Nhìn chung, đề thi năm nay được xây dựng khá khoa học, có sự phân tầng rõ ràng giữa các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng", thầy Tùng nói.

Nhận xét chung sau khi gợi giải giải toàn bộ đề thi, thầy Phạm Thanh Tùng đánh giá cấu trúc đề được xây dựng theo lộ trình tăng dần về độ khó. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn chủ yếu kiểm tra kiến thức nền tảng, công thức và các khái niệm cơ bản.

Phần đúng - sai yêu cầu học sinh hiểu và vận dụng kiến thức sâu hơn, trong khi phần trả lời ngắn đóng vai trò phân hóa rõ rệt năng lực thí sinh. Theo thầy, điểm đáng chú ý của phần đúng - sai là các mệnh đề được sắp xếp có tính kế thừa, giúp học sinh từng bước tiếp cận và giải quyết vấn đề. Ngược lại, ở phần trả lời ngắn, thí sinh phải tự xây dựng toàn bộ hướng giải và tìm ra đáp án cuối cùng, đòi hỏi tư duy độc lập cao hơn.

Trong sáu câu trả lời ngắn, một số câu có mức độ vận dụng vừa phải và tương đối quen thuộc với học sinh. Tuy nhiên, các câu hỏi về bài toán đếm, xác suất và tư duy tổ hợp mới thực sự là những câu mang tính phân loại cao nhất của đề thi.

Đây là những câu hỏi không chỉ yêu cầu kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng phân tích đề, lập luận logic và tư duy sáng tạo.

"Nhìn chung, đề thi năm nay được xây dựng khá khoa học, có sự phân tầng rõ ràng giữa các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Những học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản hoàn toàn có thể đạt điểm khá, trong khi các câu hỏi ở phần cuối sẽ tạo điều kiện để phân loại những thí sinh có năng lực tư duy tốt phục vụ mục tiêu xét tuyển đại học", thầy Phạm Thanh Tùng nhận định.

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