Đáp án đề thi Toán THPT 2026

Chuyên gia tham gia gợi ý giải đề và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán:
- Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực, thủ khoa đầu vào năm 2010 và Huy chương bạc đầu ra Khoa Kỹ thuật xây dựng ĐH Bách khoa TPHCM năm 2015. Thời phổ thông, TS Thanh Tùng đoạt giải nhất môn toán toàn TPHCM các năm 2007, 2009 và 2010.
- Thạc sĩ Trần Thuý Trâm Quyên - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
- Host: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.
PHẦN 1:
PHẦN 2:
PHẦN 3:
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Hai câu cuối của đề thi tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các bài toán thực tiễn.
Câu thứ năm là một bài toán ứng dụng tích phân trong hình học không gian, yêu cầu tính thể tích của một vật thể được tạo thành từ khối tròn xoay.
Đây là dạng bài quen thuộc trong chương trình lớp 12 và thường xuyên xuất hiện trong quá trình ôn tập. Nếu nắm vững công thức tính thể tích khối tròn xoay và hiểu được cách thiết lập các cận tích phân, học sinh có thể giải quyết tương đối thuận lợi. Trong khi đó, câu thứ sáu là một bài toán tối ưu hóa gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đề bài yêu cầu xác định mức lợi nhuận lớn nhất dựa trên các hàm chi phí và doanh thu đã cho. Đây là dạng toán thực tế khá quen thuộc, tương đồng với một số câu hỏi từng xuất hiện trong các đề thi những năm trước. Học sinh chỉ cần xây dựng được hàm lợi nhuận, sau đó vận dụng kiến thức khảo sát hàm số để tìm giá trị lớn nhất.
Nhận xét chung sau khi gợi giải giải toàn bộ đề thi, thầy Phạm Thanh Tùng đánh giá cấu trúc đề được xây dựng theo lộ trình tăng dần về độ khó. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn chủ yếu kiểm tra kiến thức nền tảng, công thức và các khái niệm cơ bản.
Phần đúng - sai yêu cầu học sinh hiểu và vận dụng kiến thức sâu hơn, trong khi phần trả lời ngắn đóng vai trò phân hóa rõ rệt năng lực thí sinh. Theo thầy, điểm đáng chú ý của phần đúng - sai là các mệnh đề được sắp xếp có tính kế thừa, giúp học sinh từng bước tiếp cận và giải quyết vấn đề. Ngược lại, ở phần trả lời ngắn, thí sinh phải tự xây dựng toàn bộ hướng giải và tìm ra đáp án cuối cùng, đòi hỏi tư duy độc lập cao hơn.
Trong sáu câu trả lời ngắn, một số câu có mức độ vận dụng vừa phải và tương đối quen thuộc với học sinh. Tuy nhiên, các câu hỏi về bài toán đếm, xác suất và tư duy tổ hợp mới thực sự là những câu mang tính phân loại cao nhất của đề thi.
Đây là những câu hỏi không chỉ yêu cầu kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng phân tích đề, lập luận logic và tư duy sáng tạo.
"Nhìn chung, đề thi năm nay được xây dựng khá khoa học, có sự phân tầng rõ ràng giữa các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Những học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản hoàn toàn có thể đạt điểm khá, trong khi các câu hỏi ở phần cuối sẽ tạo điều kiện để phân loại những thí sinh có năng lực tư duy tốt phục vụ mục tiêu xét tuyển đại học", thầy Phạm Thanh Tùng nhận định.
Cẩn thận với câu hỏi đòi hỏi tư duy rất cao
Tiếp tục phần gợi ý giải đề, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng lần lượt phân tích các câu hỏi trong phần trắc nghiệm trả lời ngắn. Theo thầy, đây là phần có độ khó cao hơn so với phần đúng - sai bởi thí sinh phải tự tìm ra đáp án cuối cùng mà không có các mệnh đề để đối chiếu hay định hướng cách làm.
Ở câu đầu tiên, bài toán yêu cầu tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong hình lập phương có cạnh bằng 6. Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng lưu ý thí sinh không được làm tròn các kết quả trung gian mà chỉ được làm tròn đáp án cuối cùng đến hàng phần trăm.
Theo thầy, hướng giải khá quen thuộc: học sinh chỉ cần tọa độ hóa hình lập phương, xác định tọa độ điểm P, lập phương trình mặt phẳng, sau đó áp dụng công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Với mã đề 0113, kết quả cuối cùng sau khi làm tròn là 7,35.
"Đây là dạng bài ở mức độ thông hiểu. Nếu nắm vững kỹ năng đặt hệ trục tọa độ trong không gian thì học sinh hoàn toàn có thể giải quyết trọn vẹn", thầy nhận định.
Đến câu thứ hai, đề thi đưa ra tình huống thực tế về doanh thu bán rau quả của một nông trại trong bốn ngày liên tiếp. Theo Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng, bài toán yêu cầu học sinh xác định đơn giá của từng loại rau củ dựa trên dữ liệu bán hàng ở các ngày trước đó, sau đó tính tổng số tiền thu được trong ngày thứ bảy.
Để giải quyết, học sinh cần đặt ẩn cho đơn giá của từng mặt hàng, lập hệ phương trình từ các dữ kiện đã cho rồi giải hệ để tìm kết quả.
Thầy đánh giá đây là một bài toán mô hình hóa khá hay và gần gũi với thực tế, tuy không quá khó nhưng có thể gây bất ngờ vì dạng giải hệ phương trình không phải nội dung được học sinh lớp 12 ôn tập thường xuyên.
Câu thứ ba là một trong những câu hay và sáng tạo nhất của đề thi năm nay. Bài toán yêu cầu điền 15 số vào các ô vuông theo những điều kiện liên quan đến số dư khi chia cho 5.
Điểm mấu chốt nằm ở việc nhận ra rằng hiệu của hai số trên cùng hàng hoặc cùng cột không được chia hết cho 5, đồng nghĩa với việc các số đó phải có số dư khác nhau khi chia cho 5. Từ nhận xét này, học sinh cần phân nhóm các số theo phần dư rồi xây dựng cách sắp xếp phù hợp cho từng hàng, từng cột.
Thầy cho rằng khó khăn lớn nhất của câu hỏi không nằm ở phép tính mà ở khả năng đọc hiểu đề và nhận ra ý nghĩa toán học ẩn sau các điều kiện. "Học sinh phải hiểu được đề bài muốn gì, sau đó mới chuyển hóa thành bài toán đếm để giải quyết. Đây là câu hỏi đòi hỏi tư duy rất cao", Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng nhận xét.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng cho rằng việc nhiều thí sinh tự tin đạt từ 8 điểm trở lên sau khi hoàn thành bài thi Toán là tín hiệu tích cực, nhưng còn quá sớm để dự đoán phổ điểm hay tác động đến điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay.
Theo thầy, cảm nhận của một nhóm học sinh sau khi thi chỉ phản ánh một phần bức tranh chung. Để đánh giá chính xác phổ điểm, cần chờ kết quả chấm thi trên phạm vi cả nước. "Thông thường, nếu đề thi được đánh giá là dễ thì sẽ dễ với đa số thí sinh, còn nếu khó thì cũng khó với mặt bằng chung.
Tuy nhiên, phải có dữ liệu đầy đủ sau khi chấm thi mới có thể đưa ra nhận định chính xác về phổ điểm cũng như ảnh hưởng đến điểm chuẩn đại học", Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng nhận định.
Tiếp tục phần gợi ý giải đề, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng phân tích câu cuối cùng của phần trắc nghiệm đúng - sai, một bài toán thực tế về tọa độ không gian và khoảng cách của máy bay không người lái đối với vành đai bảo vệ quanh một mục tiêu.
Theo thầy, câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức về vectơ, phương trình tham số của đường thẳng và khoảng cách trong không gian. Theo thầy Phạm Thanh Tùng, đây là phần khó nhất của câu hỏi vì đòi hỏi học sinh phải mô hình hóa tình huống thực tế thành bài toán hình học trong không gian.
Sau khi tính toán, khoảng cách ngắn nhất từ máy bay đến vành đai bảo vệ là 5 đơn vị tọa độ, tương ứng 50 m trong thực tế do mỗi đơn vị tọa độ được quy đổi thành 10 m. Vì vậy, mệnh đề C là đúng. Đồng thời, vị trí máy bay khi đạt khoảng cách ngắn nhất có tọa độ (8;6;4), nên mệnh đề D cũng đúng.
Nhận xét chung về phần trắc nghiệm đúng - sai, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng cho rằng ba câu đầu khá quen thuộc và bám sát chương trình học. Riêng câu thứ tư, đặc biệt ở các mệnh đề C và D, có tính phân hóa cao hơn và đủ sức thử thách những thí sinh muốn đạt điểm cao.
Bước sang phần trắc nghiệm trả lời ngắn, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng đánh giá đây mới là phần khó nhất của đề thi. Theo thầy, khác với phần đúng - sai, nơi các mệnh đề có sự liên kết và kế thừa kết quả của nhau, phần trả lời ngắn yêu cầu học sinh phải tự xây dựng toàn bộ hướng giải từ đầu đến cuối và đưa ra một đáp án chính xác duy nhất.
"Ở phần đúng - sai, các mệnh đề A, B, C, D thường có tính kế thừa, giúp học sinh phần nào định hướng cách làm. Trong khi đó, ở phần trả lời ngắn, các em phải tự giải quyết toàn bộ bài toán và không có cơ sở đối chiếu với các phương án cho sẵn. Vì vậy, việc tính toán cẩn thận và kiểm tra lại đáp án là đặc biệt quan trọng", Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng lưu ý.
Tiếp tục phân tích phần trắc nghiệm đúng - sai, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng cho rằng các câu hỏi trong phần này chủ yếu kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học, từ khảo sát hàm số, nguyên hàm - tích phân đến xác suất, thay vì đánh đố thí sinh.
Ở câu đầu tiên về khảo sát hàm số bậc ba, thầy cho biết học sinh chỉ cần thực hiện các thao tác quen thuộc như tính đạo hàm, giải phương trình đạo hàm bằng 0 và lập bảng biến thiên để đánh giá các mệnh đề đúng - sai.
Theo đó, các mệnh đề liên quan đến đạo hàm và nghiệm của phương trình đạo hàm đều chính xác. Tuy nhiên, mệnh đề về giá trị cực tiểu là một "bẫy" dễ gây nhầm lẫn, bởi giá trị được nêu trong đề thực chất là giá trị cực đại của hàm số.
Dù vậy, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng đánh giá đây là dạng bài cơ bản mà học sinh đã được học kỹ trong học kỳ I lớp 12. Đến câu thứ hai, bài toán được đặt trong bối cảnh hệ thống pin năng lượng mặt trời nhằm kiểm tra khả năng vận dụng nguyên hàm và tích phân vào thực tiễn.
Theo thầy, học sinh cần xác định hàm số từ đạo hàm đã cho, sử dụng điều kiện ban đầu để tìm hằng số tích phân, sau đó áp dụng định nghĩa tích phân để tính lượng điện năng tích lũy theo thời gian.
Qua phân tích, hai mệnh đề đầu là đúng, trong khi hai mệnh đề còn lại sai do kết quả tính toán không thỏa mãn điều kiện đề bài. "Nếu hiểu bản chất của nguyên hàm và biết cách tính tích phân, học sinh hoàn toàn có thể giải quyết trọn vẹn câu hỏi này", TS Phạm Thanh Tùng nhận xét.
Ở câu thứ ba, đề thi đưa ra tình huống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc nguy cơ mắc bệnh thông qua dữ liệu y tế của 10.000 người. Theo TS Phạm Thanh Tùng, dù phần dữ liệu ban đầu khá dài và dễ gây cảm giác rối, nhưng thực chất bài toán chỉ yêu cầu học sinh phân tích dữ liệu theo từng nhóm, sau đó vận dụng các công thức xác suất cơ bản như xác suất có điều kiện, xác suất toàn phần và định lý Bayes.
Thầy cho biết mệnh đề đầu tiên về xác suất một người không nhận được cảnh báo là đúng. Mệnh đề thứ hai liên quan đến xác suất có điều kiện cũng đúng sau khi tính toán. Trong khi đó, hai mệnh đề còn lại là sai vì kết quả xác suất thực tế khác với giá trị được nêu trong đề.
Nhận xét chung về câu hỏi xác suất này, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng cho rằng đây là dạng bài rất quen thuộc với học sinh lớp 12, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra và đề thi thử.
"Nhiều em có thể sẽ cảm thấy đây là dạng bài tương tự những gì đã gặp ở cuối học kỳ II. Nếu nắm vững kiến thức xác suất cơ bản thì hoàn toàn có thể xử lý câu hỏi một cách thuận lợi", thầy nói.
Bước vào giải đề, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng lưu ý rằng việc giải đề trong chương trình chỉ mang tính chất hướng dẫn phương pháp làm bài, bởi mỗi mã đề có thể khác nhau về dữ liệu hoặc cách thay đổi các con số.
Với mã đề 0113, thầy lần lượt phân tích 12 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đồng thời chỉ ra những dạng kiến thức học sinh cần đặc biệt lưu ý. Theo Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng, phần lớn các câu hỏi trong phần trắc nghiệm đều thuộc nhóm kiến thức cơ bản, trải đều từ lớp 10 đến lớp 12.
Những câu như phương trình logarit, nguyên hàm, cấp số nhân, cấp số cộng, vectơ trong không gian hay đạo hàm đều có thể giải quyết bằng cách áp dụng trực tiếp công thức đã học.
Đáng chú ý, câu hỏi về trung vị của mẫu số liệu thống kê được thầy đánh giá là câu có khả năng khiến nhiều thí sinh mất điểm. Nguyên nhân không phải do độ khó của bài toán mà bởi đây là kiến thức đã được học từ các lớp dưới nên nhiều em có thể quên khái niệm và cách xác định trung vị.
Bên cạnh đó, một số câu hỏi về xác suất của các biến cố độc lập, nghiệm của hệ bất phương trình hay khảo sát hàm số cũng chủ yếu kiểm tra khả năng vận dụng các định nghĩa và công thức cơ bản.
Theo thầy, nếu nắm chắc kiến thức nền tảng, học sinh hoàn toàn có thể xử lý những câu hỏi này một cách thuận lợi. Sau khi phân tích toàn bộ 12 câu trắc nghiệm, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng nhận định đề thi năm nay không xuất hiện nhiều câu hỏi đánh đố hay "bẫy" thí sinh.
Điều quan trọng là học sinh phải ôn tập đều kiến thức của cả ba năm THPT thay vì chỉ tập trung vào chương trình lớp 12.
"Thực tế, những câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và lớp 11 đều khá cơ bản, chủ yếu kiểm tra các định nghĩa như cấp số cộng, cấp số nhân hay xác suất. Nếu ôn tập đầy đủ và hệ thống, học sinh hoàn toàn có thể làm tốt trọn vẹn phần trắc nghiệm này", Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng nhận định.
Theo thầy, trong 12 câu hỏi, câu về trung vị là câu dễ khiến thí sinh hiểu nhầm hoặc mất điểm nhất do nhiều em quên kiến thức đã học từ trước. Còn lại, đa số câu hỏi đều bám sát chương trình và không tạo áp lực quá lớn đối với học sinh đã ôn tập kỹ.
MC Hà Trúc Linh:
Thưa thầy, thầy đánh giá như thế nào về đề thi Toán năm nay, đặc biệt là mức độ khó và cấu trúc đề?
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Qua xem xét ban đầu, tôi nhận thấy đề thi năm nay khá tương đồng với đề tham khảo cũng như đề thi năm trước. Cấu trúc đề vẫn duy trì tỷ lệ khoảng 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 30% thông hiểu và 30% vận dụng.
Đề có nhiều dạng bài gắn với thực tiễn, đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức để mô hình hóa và giải quyết các tình huống thực tế. Về độ khó, theo tôi đề thi tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, nếu năm 2025 là năm đầu tiên học sinh làm quen với cấu trúc ba phần mới nên còn bỡ ngỡ, thì năm nay các em đã quen hơn với dạng đề này.
Nội dung cũng nằm trong phạm vi đã được học và ôn tập kỹ, vì vậy nhiều thí sinh sẽ cảm thấy đề thi khá gần gũi, không quá đánh đố và có thể tự tin hoàn thành bài làm.
Tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TPHCM), phóng viên Nguyễn Dũng ghi nhận không khí vui tươi, phấn khởi của các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.
Nhiều em nhận xét đề thi năm nay "dễ thở" hơn so với các đề thi thử và đề tham khảo trước đó, dù vẫn có một số câu hỏi xác suất được đánh giá là khá khó.
Vừa bước ra khỏi phòng thi, một học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết em làm bài khá tốt và cảm thấy đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn so với những lần thi thử tại trường.
"Đề thi khá dễ thở so với đề thi thử và cả đề năm ngoái. Em tự tin với phần lớn bài làm, chỉ có hai câu xác suất là em chắc chắn hơn cả", em chia sẻ.
Cùng chung nhận định, em Lê Nguyễn Phương Thi, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết bản thân khá bất ngờ khi nhận đề. "Lúc mới đọc đề em thấy đề dễ hơn nhiều so với dự đoán nên khá tự tin. Tuy nhiên, hai câu xác suất vẫn là phần khiến em phải suy nghĩ nhiều nhất", Thi nói.
Tại khu vực cổng trường, nhiều nhóm học sinh tranh thủ trao đổi đáp án, chia sẻ cách giải sau giờ thi. Em Yến Thảo, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đánh giá đề thi vừa sức.
"Em hoàn thành phần lớn bài thi khá nhanh. Khoảng 45 phút đầu em đã làm xong các câu cơ bản, thời gian còn lại chủ yếu tập trung suy nghĩ hai câu xác suất ở phần trả lời ngắn. Em không chắc hoàn toàn đáp án nhưng vẫn cố gắng làm hết", Thảo cho biết.
Khi được hỏi về định hướng tương lai, nhiều thí sinh cũng tỏ ra lạc quan sau bài thi môn Toán. Có em dự định theo học các ngành tài chính, quản trị kinh doanh, trong khi một số em lựa chọn ngành marketing. Không chỉ chia sẻ cảm xúc về đề thi, các thí sinh còn gửi lời động viên đến bạn bè trước những môn thi tiếp theo.
"Chúc các bạn giữ vững tinh thần, ăn ngon, ngủ khỏe và hoàn thành thật tốt các bài thi còn lại", một nữ sinh bày tỏ. Ở một góc khác, em Tâm - Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết phần lớn thời gian còn lại em dành để xử lý hai câu xác suất khó.
"Khoảng 20 phút đầu em làm xong các câu cơ bản. Sau đó em tập trung gần như toàn bộ thời gian còn lại cho hai câu xác suất", Tâm chia sẻ.
Dù chưa thể đối chiếu chính xác đáp án do mỗi mã đề có sự khác biệt về dữ liệu, nhiều thí sinh cho biết khi trao đổi cách làm với bạn bè, các hướng giải nhìn chung khá tương đồng. Điều đó giúp các em thêm phần tự tin về bài làm của mình.
Trần Thị Linh - Bộ phận chuyên môn của công ty gia sư eTeacher:
Năm nay Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhưng cấu trúc đề thi và tỉ lệ các cấp độ tư duy như Kỳ thi năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên các bạn học sinh cũng có định hướng và lộ trình học kết hợp với ôn tập phù hợp từ sớm.
Với môn Toán, đề cũng có cấu trúc rõ 3 phần là phần câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án (12 câu), phần câu hỏi đúng sai (4 câu), phần câu hỏi trả lời ngắn (6 câu).
Với phần trắc nghiệm nhiều phương án, kiến thức không quá khó và gài bẫy, các bạn học sinh cần lưu ý tính toán và làm bài cẩn thận để có thể đạt điểm tối đa
Đặc biệt với phần câu hỏi đúng - sai và phần trả lời ngắn, đề bắt đầu có tính phân hoá độ khó tăng dần; các câu hỏi liên quan tới tình huống có sự đa dạng, mô hình hóa gắn với thực tế, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải có khả năng đọc hiểu đề, tư duy logic và giải quyết vấn đề thực tiễn.
Do đó, học sinh có lộ trình và kế hoạch ôn tập rõ ràng sẽ vững vàng hơn trong quá trình làm đề thi. Cảm giác độ dài đề sẽ ngắn hơn so với đề năm 2025 nhưng mức độ phân hoá độ khó cao.
Nội dung câu hỏi không tập trung vào kỹ thuật toán học, mà định hướng tư duy toán học gắn liền với thực tiễn, học sinh biết vận dụng toán học trong thực tiễn
Tổng kết lại, đề thi năm nay học sinh sẽ có cảm giác không lạ lẫm nhiều nhưng hay và có độ phân hoá, hướng tới định hướng phát triển tư duy và năng lực cho học sinh nhiều hơn
MC Hà Trúc Linh đặt câu hỏi cho Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Cô đánh giá về đề thi năm nay như thế nào?
Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Khi nhìn qua đề thi, tôi nhớ về thời đi học của mình. Tôi rất thích học môn hình học không gian, mang đến cho bản thân sự hưng phấn hơn nhưng con số khô khan.
Đề năm nay tương đối dài nhưng quan trọng nhất là các em đã hoàn thành một môn thi quan trọng. Đề đã bám theo cấu trúc chương trình mới nên các thí sinh cũng sẽ tự tin, thực hiện bài tốt và nắm chắc trong tay số điểm như ý.
MC Hà Trúc Linh:
Được biết những ngày thi này, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cử các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi cho sĩ tử. Cô có thể nói qua về hoạt động này của trường mình?
Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Tất cả điểm thi tại TPHCM đều phủ màu áo xanh tình nguyện, các bạn đã đi theo tiếng gọi xung kích từ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh Viên và các bạn trong Đoàn trường.
Mọi công tác được chuẩn bị sớm từ tháng 3 để tuyển chọn, phỏng vấn tình nguyện viên để chọn lọc ra các bạn phù hợp nhất cho công tác hỗ trợ thí sinh cho các điểm trường: nhắc nhở, cùng phối hợp cùng thầy cô trong Hội đồng để giải quyết các sự cố.
Nếu không có tình nguyện viên, thì một thí sinh sáng nay đã đến nhầm điểm thi THPT Võ Văn Kiệt.
Sau khi quay đầu xe, thí sinh làm rớt Căn cước công dân nhưng nhờ các trường THPT đã chu đáo phân công thầy cô đứng tại từng điểm trường để tra cứu thông tin của thí sinh: họ tên, trường, số điện thoại phụ huynh để đưa CCCD đến kịp giờ thi.
Ghi nhận tại điểm thi sau giờ làm bài môn Toán, phóng viên Nguyễn Dũng cho biết khu vực trước cổng trường nhanh chóng trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm phụ huynh, người thân tập trung chờ đón thí sinh. Không khí căng thẳng của buổi thi dần được thay thế bằng những cuộc trò chuyện, những nụ cười và sự nhẹ nhõm khi các em bước ra khỏi phòng thi.
Trao đổi với phóng viên, em Thảo My (thí sinh) cho biết: “Theo em, đề Toán năm nay khá vừa sức. Ngoài một số câu trả lời ngắn cần vận dụng tư duy nhiều hơn thì nhìn chung đề ổn.
Em nghĩ mình có thể đạt khoảng 8 điểm, nếu làm tốt hơn có thể trên 9 điểm.
Một thí sinh khác cho biết phần lớn các câu hỏi đều nằm trong khả năng làm bài. “Em thấy phần trắc nghiệm tương đối dễ, các câu hỏi quen thuộc. Em chỉ gặp khó ở một câu trong phần trả lời ngắn nên không làm trọn vẹn. So với các đề thi thử ở trường thì đề chính thức nhẹ hơn một chút. Em dự đoán mình có thể đạt từ 8 đến 9 điểm”, một thí sinh cho biết.
Nhiều thí sinh có học lực khá, giỏi cũng bày tỏ sự tự tin sau khi hoàn thành bài thi. Thí sinh Nam chia sẻ: “Em thấy đề khá vừa sức. Chỉ có khoảng một đến hai câu thực sự khó để phân loại thí sinh. Nếu không có sai sót trong quá trình làm bài thì em nghĩ mình có thể đạt khoảng 9 điểm”.
Trong khi đó, Châu Nhật Thành, học sinh lớp 12A10 Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết đề thi phù hợp với năng lực của mình. “Em thấy đề năm nay khá nhẹ nhàng và phù hợp. Hiện tại em khá tự tin với bài làm của mình và kỳ vọng đạt từ 9 điểm trở lên. Với em, phần hình học là phần cần nhiều thời gian suy nghĩ nhất, nhưng nhìn chung đề thi dễ chịu hơn so với nhiều đề thi thử trước đó nên tâm lý của em hiện giờ rất thoải mái”, Thành chia sẻ.
Theo ghi nhận tại hiện trường, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Nhiều em cho rằng đề Toán năm nay có tính phân hóa nhưng không quá đánh đố, tạo điều kiện để học sinh có học lực khá đạt mức điểm từ 7-8, đồng thời vẫn có những câu hỏi đủ khó để lựa chọn thí sinh có năng lực nổi bật.
MC Hà Trúc Linh:
Xin cô Trâm Quyên chia sẻ cảm xúc các thời còn học THPT, ngày mà cô cũng như bao sĩ tử hiện tại cắp sách đi thi đại học ra sa, áp lực như thế nào?
Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Sáng nay, tôi dậy rất sớm lúc 5 giờ sáng, bản thân không đi thi nhưng tâm trạng hồi hộp lo lắng, các bậc phụ huynh còn lo lắng hơn. Dù tôi tham gia kỳ thi năm 1994 nhưng cảm xúc của những năm trước vẫn vẹn nguyên.
Sự lo lắng, cảm giác hồi hộp lan truyền không chỉ với học sinh mà còn với thầy cô, phụ huynh, Nhà trường. Đi thi ai cũng có áp lực lo lắng, các em sẽ dễ mất ngủ, thức khuya, không biết mình ôn bài đủ chưa vì đứng trước ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời.
Điểm thi THPT sẽ quyết định trường Đại học mà các em mơ ước, dùng điểm thi để xét tuyển Đại học. Nhiều bạn có tâm lý lo lắng, so sánh với bạn bè với vô vàn suy nghĩ diễn ra trong đầu.
Tuy vậy, có áp lực, có lo lắng thì mới chứng minh được bản thân nghiêm túc với tương lai nhưng không áp lực quá mức để giữ vững tâm lý khi vào phòng thi.
Có mặt tại trường THPT Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TPHCM), phóng viên Nguyễn Dũng Báo Tiền Phong đã có những ghi nhận tại hiện trường.
Cô Mai - phụ huynh thí sinh chia sẻ:
Dù người đi thi là con nhưng cả gia đình đều rất lo lắng. Vì quãng đường xa nên hôm nay cô ở lại gần điểm thi để chờ con.
Trước đó, con đạt kết quả khá tốt ở kỳ thi đánh giá năng lực nên bước vào kỳ thi này với tâm lý tương đối thoải mái, nhưng vẫn có chút hồi hộp. Sáng nay cô chuẩn bị đồ ăn, nhắc con kiểm tra lại giấy tờ và các vật dụng cần thiết nhiều lần rồi mới đưa con đến trường thi.
Phóng viên Nguyễn Dũng cũng có những trao đổi với các bạn tình nguyện viên tại điểm thi.
Bạn Huy - sinh viên tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi chia sẻ: Hôm nay tụi em có mặt từ sớm với mong muốn hỗ trợ các thí sinh có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi. Bên cạnh đó, tụi em cũng hỗ trợ phụ huynh trong thời gian chờ đợi để mọi người cảm thấy thuận tiện và yên tâm hơn.
"Ngoài những phần quà từ các đơn vị tài trợ, trường đại học của tụi em cũng chuẩn bị thêm một số sản phẩm lưu niệm dành tặng thí sinh. Chúng em có những tấm thiệp ghi lời chúc, các món quà nhỏ như móc khóa và một số vật phẩm lưu niệm khác. Thông qua những món quà này, tụi em muốn gửi đến các bạn thí sinh sự động viên, tiếp thêm tinh thần để các bạn tự tin hoàn thành tốt kỳ thi", Huy chia sẻ.
Tại điểm thi Trường THPT Trần Văn Ơn, thời tiết trong buổi sáng khá thuận lợi. Nếu như đầu giờ trời có nắng thì càng về gần giờ thi, mây xuất hiện nhiều hơn khiến không khí trở nên dịu mát, dễ chịu. Điều kiện thời tiết thuận lợi giúp phụ huynh bớt vất vả trong thời gian chờ đợi, đồng thời tạo tâm lý thoải mái hơn cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.
Hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc đang làm bài thi môn Toán - môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự tham gia trực tiếp của cấp xã trong công tác phối hợp, hỗ trợ. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Sáng nay, đề Văn tốt nghiệp THPT được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi "làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam".
Trước kỳ thi, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.
Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.
Môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn.
Kết thúc môn Toán chiều nay, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Kết quả thi dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7 tới.