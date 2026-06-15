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Thủ tướng lưu ý Hà Nội khẩn trương sắp xếp trụ sở dôi dư, bổ sung cán bộ cấp xã

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng lưu ý Hà Nội đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư; khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá cán bộ cấp phường, xã để chủ động bố trí, điều chuyển cán bộ từ các sở, ngành tăng cường cho cấp xã, tuyển dụng bổ sung theo kết luận của Trung ương.

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước, thành phố Hà Nội cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung của cả nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: VGP

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thành phố đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng, nhất là liên kết về hạ tầng giao thông; khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý môi trường, nguồn nước; xử lý ô nhiễm không khí; liên kết về chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

Đồng thời, Hà Nội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%. Trên cơ sở kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, cần tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường.

Phát triển các khu đô thị vệ tinh mới

Cùng với đó, thành phố cần triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gắn với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, bảo đảm phù hợp Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch có liên quan.

Thủ tướng cũng lưu ý thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, tắc nghẽn giao thông, ngập úng và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn, hoàn thành cơ bản trong năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng tập trung dân số quá đông ở khu vực nội đô; cải tạo, chỉnh trang khu phố cổ, cải tạo lại các khu tập thể cũ, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm, khắc phục tình trạng đào, lấp mặt đường xuống cấp; chú trọng phát triển các khu đô thị vệ tinh mới.

Ngoài ra, cần nhanh chóng khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho thuê và tổ chức vận hành hiệu quả. Thúc đẩy phát triển không gian ngầm, không gian xanh và không gian tĩnh nhằm mở rộng không gian phát triển. Đẩy mạnh xây dựng các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

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Bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả
﻿(Ảnh minh họa)

Đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả

Nội dung quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là việc bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, thành phố cần khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá cán bộ cấp phường, xã để chủ động bố trí cán bộ, điều chuyển cán bộ từ các sở, ngành xuống để tăng cường cho cấp xã, tuyển dụng bổ sung theo kết luận của Trung ương.

Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội triển khai quyết liệt thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực; xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, ngang tầm khu vực châu Á.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần. Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo.

Luân Dũng
#Hà Nội #cán bộ #trụ sở #điều chuyển #bộ máy #cấp xã #ngập lụt #ô nhiễm #ùn tắc #Thủ tướng Lê Minh Hưng #đô thị vệ tinh #Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội

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