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Pháp luật

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Chỉ đạo sửa kết quả quan trắc, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng bị khởi tố

Thanh Hà

TPO - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về hành vi “Giả mạo trong công tác”, liên quan đến cáo buộc làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường.

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Các đối tượng: Nguyễn Khắc Sơn (trái), Đỗ Duy Cao (giữa), Nguyễn Hữu Cường (phải). Ảnh CAHN.

Ngày 15/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can Nguyễn Khắc Sơn, Đỗ Duy Cao về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác”; Nguyễn Hữu Cường về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ”; Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy, Vương Đắc Mạnh về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Theo tài liệu điều tra, tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức về hoạt động thu gom, xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Kết quả lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Nhà máy xác định thông số Niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần.

Quá trình điều tra, Công an xác định Nguyễn Khắc Sơn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức) biết rõ hệ thống xử lý nước thải của KCN Quang Minh không có khả năng xử lý nước thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là Niken, nhưng không đầu tư nâng cấp công nghệ xử lý.

Tuy nhiên, vì mục đích tăng doanh thu và thu lợi bất chính, Sơn vẫn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải của nhiều doanh nghiệp có hoạt động mạ kim loại, gia công cơ khí.

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Lực lượng chức năng kiểm tra mẫu nước thải. Ảnh CAHN

Theo Công an TP Hà Nội, Sơn đã chỉ đạo Đỗ Duy Cao (SN 1978, Trưởng Ban quản lý vận hành KCN Quang Minh) cùng Nguyễn Hữu Cường (SN 1985, Chuyên viên xử lý nước thải) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đấu nối, xả nước thải vượt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung.

Mặc dù biết nước thải của các doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận, tuy nhiên các đối tượng vẫn không áp dụng biện pháp ngừng tiếp nhận, đóng cửa xả thải hoặc xử lý vi phạm, dẫn đến nước thải sau xử lý vẫn chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật và xả trực tiếp ra môi trường.

Ngoài hành vi gây ô nhiễm môi trường, Nguyễn Hữu Cường đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để yêu cầu, nhận tiền của nhiều doanh nghiệp trong KCN Quang Minh nhằm bỏ qua các vi phạm về môi trường, không lập biên bản, không xử lý hoặc tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục xả nước thải không đạt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung của KCN.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2018 đến tháng 4/2026, Cường đã nhận tiền của nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng. Đối với Đỗ Duy Cao đã trực tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp và từ khoản tiền Cường chia lại. Còn Nguyễn Khắc Sơn cũng đã nhận lại từ Cao số tiền khoảng 190 triệu đồng có nguồn gốc từ khoản tiền doanh nghiệp đưa để được bỏ qua các vi phạm về môi trường.

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Các đối tượng: Nguyễn Thị Phương Thảo (trái), Nguyễn Thị Thuý (giữa), Vương Đắc Mạnh (phải). Ảnh CAHN

Để che giấu hành vi vi phạm về môi trường và đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty Nam Đức đã ký hợp đồng quan trắc môi trường định kỳ với Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng. Khi kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy thông số Niken vượt quy chuẩn, Nguyễn Khắc Sơn và Đỗ Duy Cao đã đề nghị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1951, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng) chỉnh sửa kết quả quan trắc.

Nguyễn Thị Phương Thảo đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy (SN 1990) chỉnh sửa kết quả phân tích. Sau đó, Thúy đã trao đổi với Vương Đắc Mạnh (SN 1998) để thực hiện việc pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại mẫu, lập phiếu kết quả mới thể hiện các chỉ tiêu đạt quy chuẩn rồi ký xác nhận, đóng dấu phát hành cho Công ty Nam Đức. Các kết quả phân tích thực tế không đạt quy chuẩn bị xóa bỏ, không lưu giữ theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, nhận và đưa hối lộ, làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường để trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Khởi tố Viện trưởng Viện Khoa học môi trường #Chống đối kiểm tra ô nhiễm môi trường #Thao túng kết quả quan trắc nước thải #Xử lý nước thải vượt quy chuẩn #Hành vi nhận hối lộ trong môi trường

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