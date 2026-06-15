Bi kịch của thiếu nữ người dân tộc 'năm lần, bảy lượt' bị bán làm nhân viên quán Karaoke

TPO - Lợi dụng các thiếu nữ có nhu cầu tìm việc làm, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Văn Phầm và đồng phạm đăng bài viết tuyển dụng, sau đó đe dọa, ép các thiếu nữ làm nhân viên quán Karaoke. Trường hợp bỏ trốn, nhóm này bắt lại bán qua tay cho chủ khác hưởng lợi bất chính.

Khống chế, ép nhận nợ để buộc làm nhân viên Karaoke

Ngày 15/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (SN 1996, ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội), Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội), Lê Văn Đạt (SN 1995, ở xã Nội Bài, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1990, ở xã Chạm Lộc, Bắc Ninh) cùng 4 bị cáo khác ra xét xử về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Mua bán người” và “Không tố giác tội phạm”.

Diễn biến phiên tòa ghi nhận, các bị cáo đã khai hành vi phạm tội như cáo trạng. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng cần tiếp tục làm rõ một số tình tiết của vụ án nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Cáo trạng xác định, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của các thiếu nữ có độ tuổi dưới 16, dân tộc thiểu số hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng với nhóm đồng phạm đã đăng thông tin trên các trang mạng xã hội tuyển nhân viên nữ phục vụ tại quán Karaoke, nhà hàng với mức lương cao.

Khi nạn nhân liên hệ, gặp gỡ để xin việc thì bị các đối tượng khống chế, ép nhận nợ, ép buộc làm nhân viên quán Karaoke để lừa gạt, dụ dỗ, bóc lột tình dục.

Trường hợp bị hại không đồng ý, phản kháng sẽ bị đe dọa, đánh đập và bán cho người khác.

Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2024, các bị cáo đã thực hiện hành vi mua và bán đối với các cháu Hờ Thị M. (15 tuổi, ở tỉnh Điện Biên), Nguyễn Thị Quỳnh A. (16 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) và cháu Nguyễn Thúy H. (17 tuổi, ở thành phố Hà Nội).

Theo lời khai của cháu Hờ Thị M., khoảng tháng 8/2024, qua mạng xã hội Facebook, thiếu nữ này liên hệ với người môi giới việc làm ở tỉnh Bắc Ninh để xin việc tại Khu công nghiệp Quế Võ. Sau 2 lần thử việc, cháu M. đều không được nhận làm. Tiếp đó, cháu M. liên hệ với bị cáo Vương Đình Tính (SN 1993, ở tỉnh Bắc Ninh) để xin làm nhân viên quán Karaoke.

Bắt đầu từ đây, thiếu nữ Hờ Thị M. bị bán qua tay nhiều ông chủ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hành trình bị mua đi, bán lại

Cụ thể, sau khi đưa cháu M. về nhà trọ, bị cáo Vương Đình Tính yêu cầu thiếu nữ phải cho khách ôm, chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể trong quá trình phục vụ khách hát karaoke. Cháu M. không đồng ý thì bị Tính chửi bới.

Bị cáo Tính sau đấy liên hệ, bán cháu M. cho bị cáo Vũ Hoàng Nam (SN 1993, ở tỉnh Bắc Ninh) để làm nhân viên quán Karaoke với giá 3 triệu đồng, hưởng lợi 420.000 đồng. Khoảng 1 tuần sau khi bị bán cho Nam, cháu M. bỏ trốn.

Tuy nhiên, thiếu nữ người dân tộc thiểu số này bị bắt lại và phải nhận nợ số tiền 15 triệu đồng dù không vay đồng nào.

Đến ngày 16/9/2024, bị cáo Nam tiếp tục liên hệ, bán cháu M. cho bị cáo Trần Văn Hùng (SN 2001, ở tỉnh Bắc Ninh) với giá 15 triệu đồng, hưởng lợi 12 triệu đồng.

Sau khi mua cháu M., Trần Văn Hùng ép thiếu nữ nhận nợ, ép làm nhân viên quán karaoke. Thời gian sau, Hùng liên hệ, bán cháu M. cho bị cáo Nguyễn Tiến Hùng với giá 21 triệu đồng, hưởng lợi 6 triệu đồng.

Đến tay Nguyễn Tiến Hùng, M. đối mặt với chiêu cũ là “đe dọa”, ép làm nhân viên quán hát. 4 ngày sau, cháu Hờ Thị M. bỏ trốn nhưng cũng bị bắt lại.

Dọa đánh xong, Nguyễn Tiến Hùng bán cháu M. cho Nguyễn Văn Phẩm và Lê Văn Đạt với giá 30 triệu đồng, hưởng lợi 9 triệu đồng. Như những lần trước, sau 3 ngày bị bán, cháu Hờ Thị M. bỏ trốn về quê.

Ngày 30/9/2024, bị cáo Phẩm giao Đạt và Phan Văn Đức đi tìm cháu M. để đòi 30 triệu đồng hoặc đưa về làm nhân viên quán Karaoke để trừ nợ.

Đạt và Đức lần theo địa chỉ về tận quê cháu M. để tìm. Tại đây, họ gặp Trưởng bản, yêu cầu cháu M. và gia đình phải trả số tiền 30 triệu đồng hoặc cháu M. phải quay lại làm nhân viên quán karaoke để trừ nợ. Cháu M. không đồng ý, đã trình báo công an xã.

Tương tự, bị hại Nguyễn Thị Quỳnh A. thì bị Nguyễn Văn Phẩm và Lê Văn Đạt mua với giá 23 triệu đồng từ Nguyễn Văn Thành. Cô gái cũng bị đe dọa, ép làm nhân viên như M.