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Pháp luật

TPHCM phá đường dây mua bán tinh dầu thuốc lá điện tử chứa chất ma túy

Nguyễn Dũng

TPO - Kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hòa Hưng, Công an TPHCM phát hiện gần 1.800 đầu tinh dầu thuốc lá điện tử chứa chất ma túy Etomidate cùng nhiều thiết bị phục vụ việc đóng gói, phân phối. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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Công an kiểm tra, phát hiện đường dây bán ma túy qua thuốc lá điện tử.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Hòa Hưng đã kiểm tra một căn nhà tại địa chỉ 436A/144C đường 3 tháng 2 và phát hiện số lượng lớn thiết bị thuốc lá điện tử nghi vấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu, 60 thân máy dùng để hút thuốc lá điện tử cùng hơn 2.000 đầu vỏ nhựa rỗng phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên do một người phụ nữ tên "Susu" (chưa rõ lai lịch) cung cấp để phân phối cho khách hàng thông qua ứng dụng giao hàng. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này không giao dịch trực tiếp mà chủ yếu nhận đơn hàng qua mạng xã hội, sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để vận chuyển sản phẩm đến người mua.

Theo cơ quan điều tra, mỗi đầu tinh dầu thuốc lá điện tử được bán với giá từ 1,6 triệu đồng đến 2,55 triệu đồng.

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Tang vật cơ quan chức năng thu được.

Đáng chú ý, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định toàn bộ 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thu giữ trong vụ án đều có chứa Etomidate - một loại ma túy thế hệ mới đang được các đối tượng tội phạm lợi dụng pha trộn vào thuốc lá điện tử để tiêu thụ trên thị trường.

Theo các chuyên gia, Etomidate khi đi vào cơ thể có thể gây rối loạn nhận thức, ảo giác, tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người sử dụng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh cần nâng cao cảnh giác trước các sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy hoặc các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Nguyễn Dũng
#Triệt phá đường dây bán ma túy qua thuốc lá điện tử tại TPHCM #Công an TPHCM bắt giữ 5 người #thu giữ gần 1.800 đầu tinh dầu chứa ma túy Etomidate trong vụ án liên quan đến thuốc lá điện tử. #ma túy #thuốc lá điện tử #TPHCM #triệt phá #bắt giữ #Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án

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