Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra dự án gần 30.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

TPO - Sau khi kiểm tra trực tiếp dự án và làm việc với các đơn vị có liên quan, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá, dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Chiều 15/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác thành phố đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính TPHCM.

Sau khi khảo sát thực tế tại công trường, ông Trần Lưu Quang đã nghe các sở, ban ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo về tiến độ triển khai dự án. Các đơn vị cũng nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Trần Lưu Quang tặng quà động viên lực lượng công nhân thi công.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố.

Ông Quang đánh giá, dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công, có thể xem là một hình mẫu cho các dự án, công trình trọng điểm khác của thành phố.

Ông Trần Lưu Quang cơ bản thống nhất các kiến nghị được nêu tại buổi làm việc và đề nghị các sở, ban ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công giải quyết, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Việt Dũng

Các sở, ban ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh với tinh thần trách nhiệm cao nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM được triển khai trên diện tích gần 47 ha tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT. Dự án vừa được khởi công ngày 29/4 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự án có mức đầu tư hơn 29.600 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027, đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Dự án được định hướng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước. Dự án bao gồm quỹ đất rộng lớn chạy dọc theo trục lõi trung tâm Thủ Thiêm, nơi sẽ sớm mọc lên các công trình biểu tượng.

Dự kiến khi hoàn thành, công trình đáp ứng phục vụ cho khoảng 6.000-8.000 người làm việc.

Với phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) và loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), toàn bộ không gian này sẽ được lấp đầy bởi các trụ sở cơ quan nhà nước đồng bộ và hệ thống công viên cảnh quan quy mô lớn, tổ hợp hành chính tập trung, phục vụ cho hàng ngàn lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày.