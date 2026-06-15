Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Nguyên: Chấm dứt hoạt động ‘siêu dự án’ tâm linh hồ Núi Cốc

Thanh Hiếu

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức ngày 10/6.

Theo đó, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn thống nhất một số nội dung liên quan đến phương án phòng, chống ngập lụt trên địa bàn phường Phan Đình Phùng; Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thống nhất phường Phố Cò...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường; giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, văn bản thông báo theo quy định.

ho-nui-coc-xa-dai-phuc.jpg
Khu vực hồ Núi Cốc

Được biết, dự án Khu Du lịch tâm linh hồ Núi Cốc được khởi công năm 2016 với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó hồ Núi Cốc là 2.500 ha.

Điểm nhấn chính là dự án Chùa Tháp Phật Giáo cao 150m, được xem là lớn nhất thế giới, cùng công trình giải trí như sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền, khu làng văn hóa các dân tộc...Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.000 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án này, tỉnh Thái Nguyên đã giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa.

Nhà đầu tư theo hình thức PPP gồm: Các dự án thuộc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, được giao cho Doanh nghiệp Xuân Trường làm chủ đầu tư. Dự án đường nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn và Dự án tuyến đường ven hồ Núi Cốc do Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng) chủ trì nghiên cứu.

Hai dự án lớn ngoài ngân sách gồm: Dự án Chùa Tháp Phật Giáo lớn nhất thế giới và Cổng số 1 vào khu du lịch hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp Xuân Trường chịu trách nhiệm thực hiện.

Thanh Hiếu
#Hồ Núi Cốc #Siêu dự án #Khu du lịch Tâm linh Sinh thái Tây Yên Tử #Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe