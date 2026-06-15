Thái Nguyên: Chấm dứt hoạt động ‘siêu dự án’ tâm linh hồ Núi Cốc

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức ngày 10/6.

Theo đó, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn thống nhất một số nội dung liên quan đến phương án phòng, chống ngập lụt trên địa bàn phường Phan Đình Phùng; Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thống nhất phường Phố Cò...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường; giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, văn bản thông báo theo quy định.

Khu vực hồ Núi Cốc

Được biết, dự án Khu Du lịch tâm linh hồ Núi Cốc được khởi công năm 2016 với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó hồ Núi Cốc là 2.500 ha.

Điểm nhấn chính là dự án Chùa Tháp Phật Giáo cao 150m, được xem là lớn nhất thế giới, cùng công trình giải trí như sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền, khu làng văn hóa các dân tộc...Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.000 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án này, tỉnh Thái Nguyên đã giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa.

Nhà đầu tư theo hình thức PPP gồm: Các dự án thuộc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, được giao cho Doanh nghiệp Xuân Trường làm chủ đầu tư. Dự án đường nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn và Dự án tuyến đường ven hồ Núi Cốc do Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng) chủ trì nghiên cứu.

Hai dự án lớn ngoài ngân sách gồm: Dự án Chùa Tháp Phật Giáo lớn nhất thế giới và Cổng số 1 vào khu du lịch hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp Xuân Trường chịu trách nhiệm thực hiện.