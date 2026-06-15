Phó Thủ tướng: Chúng ta cần luật thực sự làm thay đổi hành vi và nhận thức xã hội

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp về 3 dự án: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, chiều 15/6.

Thay đổi về kinh phí cho hoạt động hoà giải

Liên quan đến Dự thảo Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi), Bộ Tư pháp cho biết, những nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm: Một số nguyên tắc tổ chức, hoạt động hoà giải ở cơ sở để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu, bối cảnh mới;

Cùng với đó, sửa đổi theo hướng quy định kinh phí cho hoạt động hoà giải ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm thay vì hỗ trợ như trước đây nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung việc bầu hoà giải viên có thể được thực hiện tại từng cụm dân cư, thôn, tổ dân phố; sửa đổi kết quả bầu hoà giải viên để phù hợp thực tiễn sắp xếp thôn, tổ dân phố hiện nay…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định, Luật Hoà giải ở cơ sở thực tế đã được áp dụng trong một khoảng thời gian và đã phát huy được ý nghĩa, tác dụng rất tốt. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, nổi lên nhiều vướng mắc cần phải khắc phục, từ đó đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung.

Cho rằng những ý kiến thảo luận tại cuộc họp rất chất lượng, đáng ghi nhận, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ.

Quan trọng nhất là người dân phải biết luật

Về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), cơ quan chủ trì soạn thảo nhấn mạnh quan điểm xây dựng luật là thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng mới của Đảng; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng các đối tượng đặc thù.

Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Tư pháp đã rất nghiêm túc, cầu thị trong việc xây dựng, tiếp thu và giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự án luật. Lần này, phạm vi sửa đổi, bổ sung khá lớn, điều đó chứng tỏ qua quá trình áp dụng thực tế đã nảy sinh nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ.

"Trong bối cảnh nước ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền, mọi người phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Muốn vậy, trước hết phải có hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp và quan trọng nhất là người dân phải biết luật", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề cập đến việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài vào diện cần tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật. Ví dụ như trước khi đưa người lao động đi nước ngoài, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp cần phối hợp để giáo dục cho người lao động về pháp luật, phong tục và văn hóa nơi họ đến.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện báo cáo, giải trình. "Chúng ta cần một luật thực sự có tác động thay đổi hành vi và nhận thức của xã hội", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.