Việt Nam kêu gọi sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thoả thuận hoà bình Mỹ - Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 15/6, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.

Tuyên bố nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này”.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.

Ngày 14/6, Mỹ và Iran cho biết đã nhất trí các điều khoản nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz. Dù mới ở dạng khuôn khổ, thỏa thuận này đánh dấu bước đột phá lớn nhất hướng tới việc giải quyết cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu kể từ cuối tháng 2.

Thoả thuận dự kiến sẽ được ký chính thức vào ngày 19/6 tại Thuỵ Sĩ. Các điều khoản cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố.