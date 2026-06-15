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Thế giới

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp Tổng thống Nga tại hội nghị G7

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp tuần này để đàm phán việc chấm dứt xung đột.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Phát biểu ngày 15/6 từ Kiev, ông Zelensky cho biết, Mỹ đã đồng ý mời Tổng thống Nga Putin tham dự cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains (Pháp).

“Chúng tôi đã gửi thông điệp, rằng chúng tôi sẵn sàng gặp ông Putin trong khuôn khổ G7, vì Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều có mặt ở đó, vậy là cả châu Âu và Mỹ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để tất cả cùng gặp gỡ”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Một quan chức Ukraine cho biết, ông Zelensky đã thông báo với phía Mỹ và Pháp về đề xuất đàm phán tại G7. Ukraine cũng đã trực tiếp gửi lời mời tới phía Nga, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Trước đó ngày 14/6, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có hai cuộc điện đàm riêng biệt với Tổng thống Mỹ Trump.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Trong đó, ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động thù địch và khẳng định sẵn sàng tác động tới các đồng minh châu Âu cũng như Kiev để thúc đẩy mục tiêu này, bao gồm tại hội nghị G7 sắp tới.

Cùng lúc đó, Tổng thống Zelensky thông báo trên Telegram, rằng ông đã có cuộc trò chuyện “tuyệt vời” với ông Trump.

Ông Zelensky nói rằng hai bên đã thảo luận về “những gì có thể giúp đưa hòa bình đến gần hơn vào thời điểm hiện nay”, nhưng không nêu chi tiết.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Mỹ #G7 #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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