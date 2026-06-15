Israel tuyên bố không rút quân khỏi miền Nam Li-băng bất chấp thoả thuận Mỹ - Iran

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẽ không rút khỏi miền nam Li-băng dù Mỹ và Iran đang tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Tuyên bố cho thấy những bất đồng ngày càng rõ giữa Tel Aviv và nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm thứ Hai (15/6) cho biết lực lượng Israel sẽ không rút khỏi miền nam Li-băng như một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, và lập trường này đã được truyền đạt đến Tổng thống Donald Trump.

"Israel phản đối bất kỳ việc rút quân nào khỏi Li-băng, bất chấp áp lực hiện tại và tương lai", ông Katz nhấn mạnh trong một tuyên bố, đồng thời ngầm xác nhận vấn đề Li-băng có liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz.

Đây là những phát biểu công khai đầu tiên của một quan chức cấp cao Israel kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận với Iran.

Theo ông Katz, chính sách của Israel là duy trì hiện diện quân sự lâu dài tại các "vùng an ninh" ở Li-băng, Syria và Dải Gaza nhằm bảo vệ biên giới cũng như các cộng đồng dân cư Israel trước các mối đe dọa từ các nhóm vũ trang.

Ông cho rằng việc kiểm soát các khu vực chiến lược này là "bài học cốt lõi" rút ra từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã trực tiếp truyền đạt lập trường này với Tổng thống Mỹ Trump. Ông Netanyahu cũng nhắc lại quan điểm trên trong cuộc điện đàm ngày 14/6 với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

"Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về lợi ích an ninh sống còn của Israel hay việc bảo vệ công dân của mình. Israel sẽ không rút khỏi các khu vực an ninh", ông Katz khẳng định.

Ông cũng cảnh báo nếu Iran tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Israel liên quan đến tình hình Li-băng, Tel Aviv sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh quân sự.

Israel trước bài toán khó sau thỏa thuận Mỹ - Iran

Trong khi nhiều thành viên Chính phủ Israel công khai chỉ trích thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn giữ im lặng.

Bài đăng gần nhất của ông Netanyahu trên mạng xã hội X hôm 14/6 chỉ là lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 dành cho Tổng thống Trump, không đề cập đến tiến trình hòa giải với Iran hay tình hình Li-băng.

Thủ tướng Netanyahu lại một lần nữa rơi vào thế kẹt khi phải cân bằng giữa quan hệ với Mỹ và áp lực chính trị trong nước.

Tổng thống Trump đã nhiều lần phát tín hiệu rằng ông muốn khép lại cuộc đối đầu với Iran, đồng thời thúc đẩy chấm dứt các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Li-băng.

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Israel ngừng các hoạt động quân sự tại Li-băng và cho rằng những đợt pháo kích gần đây của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel chỉ là các hành động "rất nhỏ và không đáng kể". Ông cũng được cho là đã thúc giục Tel Aviv kiềm chế thay vì đáp trả mạnh tay.

Dù giới quan sát nhận định Li-băng nhiều khả năng là một phần trong thỏa thuận Mỹ - Iran, nội dung cụ thể của văn bản vẫn chưa được công bố. Do đó, hiện chưa rõ Israel sẽ phải thực hiện những cam kết nào nếu có.

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