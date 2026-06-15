5 cam kết của Chủ tịch TP Hà Nội

TPO - Tại bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đưa ra 5 cam kết trước HĐND Thành phố, cử tri và nhân dân Thủ đô.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Kết quả của kỳ họp hình thành hệ thống quy phạm quan trọng để tổ chức triển khai hiệu quả Luật Thủ đô, đồng thời thể hiện cao quyết tâm chính trị cao, sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố.

"Đây cũng là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức thực hiện, năng lực quản trị và trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền thành phố", ông Vũ Đại Thắng chia sẻ.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, Luật Thủ đô 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và mở ra những cơ hội phát triển mới cho Hà Nội trong giai đoạn tới. Thông qua Luật Thủ đô, Quốc hội đã trao cho thành phố nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tăng cường quyền chủ động trong quản lý, điều hành, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Đây vừa là sự tin tưởng của Trung ương, vừa là trách nhiệm lớn hơn đối với chính quyền thành phố trong việc phát huy vai trò đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu bế mạc kỳ họp

Quan trọng hơn, Luật Thủ đô tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và xây dựng các chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thủ đô.

Đối với UBND Thành phố, yêu cầu đặt ra không chỉ là triển khai đúng các quy định của Luật Thủ đô mà phải chuyển hóa các cơ chế, chính sách thành kết quả phát triển cụ thể; thành các công trình, dự án và sản phẩm phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô trong những năm tới.

Trong quá trình xây dựng các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô, UBND Thành phố và các sở, ngành đã triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, khoa học và cầu thị; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động để bảo đảm chất lượng, tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ, việc triển khai Luật Thủ đô trong thời gian tới sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới và khối lượng công việc rất lớn đối với các cấp, các ngành của thành phố và chắc chắn sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc, cũng như những vấn đề mới từ thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện.

Vì vậy, UBND Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND Thành phố; sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương; sự tham gia tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri Thủ đô để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa các quy định của Luật Thủ đô đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất.

Tập trung cao độ triển khai thi hành Luật Thủ đô

Tại phần phát biểu của mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra năm cam kết trước HĐND Thành phố, cử tri và nhân dân Thủ đô:

Thứ nhất, tập trung cao độ triển khai thi hành Luật Thủ đô và các nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua; bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Thứ hai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và cạnh tranh.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thứ năm, duy trì tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động; thường xuyên đối thoại, tiếp thu ý kiến của HĐND Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành.