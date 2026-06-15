Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ ngoại giao làm việc đúng với tính chất 'ngoại giao 24/24'

TPO - Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với khối lượng công việc rất lớn của ngành ngoại giao, cán bộ ngoại giao nhiều khi làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, làm việc cả ban đêm, đúng với tính chất “ngoại giao 24/24” để kịp thời xử lý các nhiệm vụ.

Chuyển mạnh sang “đối ngoại kiến tạo phát triển”

Chiều 15/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội nhằm tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu, phục vụ và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với 3 cơ quan. Ảnh: QH

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chủ động, có trách nhiệm của các cơ quan, nhất là trong giai đoạn chuyển giao thực hiện Kết luận số 111 của Bộ Chính trị. Trong quá trình đó, các cơ quan đã bảo đảm các hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai liên tục, thông suốt, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị các chuyến thăm song phương của Chủ tịch Quốc hội, tham gia các diễn đàn đa phương, cũng như công tác chuẩn bị cho các Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thực hiện chu đáo.

“Những kết quả này góp phần giữ vững đà phát triển trong quan hệ đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các điểm còn hạn chế trong công tác phối hợp, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quốc hội đề nghị thống nhất phương châm: Ba cơ quan, một mục tiêu: tham mưu và phục vụ tốt nhất hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội. Theo đó, phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu nghiên cứu, dự báo và tham mưu chủ trương, thay vì chỉ xử lý công việc khi phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối ngoại toàn diện là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trên nền tảng phối hợp, bổ sung cho nhau của ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa ngoại giao nghị viện với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa các ban, bộ, ngành Trung ương; với sự tham gia sâu rộng của các địa phương, doanh nghiệp và người dân.

“Quốc hội có lợi thế đặc thù mà không cơ quan nào có được, đó là quyền lập pháp và giám sát tối cao. Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước, mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế; góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội luôn ủng hộ hoàn thiện thể chế công tác ngoại giao

Đối với Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tất cả các vấn đề liên quan đến luật, quyết định, cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động của Bộ Ngoại giao, Quốc hội đều hết sức ủng hộ, nhằm tạo điều kiện để Bộ Ngoại giao thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với khối lượng công việc rất lớn của ngành ngoại giao. Cán bộ ngoại giao nhiều khi làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, làm việc cả ban đêm, đúng với tính chất “ngoại giao 24/24” để kịp thời xử lý các nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, có thể thấy cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được quan tâm hơn về chế độ, chính sách, nhưng vẫn cần tiếp tục nghiên cứu chính sách phù hợp hơn đối với cán bộ ngoại giao, nhất là cán bộ làm việc tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, để tạo động lực cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nghiên cứu từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. Riêng về thể chế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẵn sàng đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện để Bộ Ngoại giao thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo Quốc hội đã chứng kiến Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ký Quy chế phối hợp trong tổ chức các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.