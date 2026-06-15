Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ ngoại giao làm việc đúng với tính chất 'ngoại giao 24/24'

Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với khối lượng công việc rất lớn của ngành ngoại giao, cán bộ ngoại giao nhiều khi làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, làm việc cả ban đêm, đúng với tính chất “ngoại giao 24/24” để kịp thời xử lý các nhiệm vụ.

Chuyển mạnh sang “đối ngoại kiến tạo phát triển”

Chiều 15/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội nhằm tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu, phục vụ và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

156qh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với 3 cơ quan. Ảnh: QH

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chủ động, có trách nhiệm của các cơ quan, nhất là trong giai đoạn chuyển giao thực hiện Kết luận số 111 của Bộ Chính trị. Trong quá trình đó, các cơ quan đã bảo đảm các hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai liên tục, thông suốt, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị các chuyến thăm song phương của Chủ tịch Quốc hội, tham gia các diễn đàn đa phương, cũng như công tác chuẩn bị cho các Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thực hiện chu đáo.

“Những kết quả này góp phần giữ vững đà phát triển trong quan hệ đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các điểm còn hạn chế trong công tác phối hợp, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quốc hội đề nghị thống nhất phương châm: Ba cơ quan, một mục tiêu: tham mưu và phục vụ tốt nhất hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội. Theo đó, phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu nghiên cứu, dự báo và tham mưu chủ trương, thay vì chỉ xử lý công việc khi phát sinh.

156qh2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối ngoại toàn diện là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trên nền tảng phối hợp, bổ sung cho nhau của ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa ngoại giao nghị viện với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa các ban, bộ, ngành Trung ương; với sự tham gia sâu rộng của các địa phương, doanh nghiệp và người dân.

“Quốc hội có lợi thế đặc thù mà không cơ quan nào có được, đó là quyền lập pháp và giám sát tối cao. Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước, mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế; góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội luôn ủng hộ hoàn thiện thể chế công tác ngoại giao

Đối với Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tất cả các vấn đề liên quan đến luật, quyết định, cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động của Bộ Ngoại giao, Quốc hội đều hết sức ủng hộ, nhằm tạo điều kiện để Bộ Ngoại giao thực hiện tốt nhiệm vụ.

156qh4.jpg
Chủ tịch Quốc hội chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với khối lượng công việc rất lớn của ngành ngoại giao. Cán bộ ngoại giao nhiều khi làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, làm việc cả ban đêm, đúng với tính chất “ngoại giao 24/24” để kịp thời xử lý các nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, có thể thấy cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được quan tâm hơn về chế độ, chính sách, nhưng vẫn cần tiếp tục nghiên cứu chính sách phù hợp hơn đối với cán bộ ngoại giao, nhất là cán bộ làm việc tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, để tạo động lực cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nghiên cứu từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. Riêng về thể chế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẵn sàng đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện để Bộ Ngoại giao thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo Quốc hội đã chứng kiến Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ký Quy chế phối hợp trong tổ chức các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Luân Dũng
#ngoại giao #Quốc hội #bộ ngoại giao #đối ngoại #cán bộ ngoại giao #quan hệ quốc tế #Chủ tịch Quốc hội #cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe