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Mưa từ chiều đến tối, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu

Hữu Huy

TPO - Từ chiều đến tối 15/6, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Giao thông một số khu vực bị ùn ứ, hàng loạt xe chết máy giữa dòng nước.

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Cơn mưa lớn xuất hiện từ cuối giờ chiều 15/6 gây ngập tại nhiều khu vực trũng, thấp, thoát nước kém của TPHCM như các tuyến đường: Lê Văn Lương, Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh, Tô Ngọc Vân,... Ảnh: CTV
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Tại khu vực Thảo Điền (nay là phường An Khánh), nước lên nhanh trên các tuyến đường như Quốc Hương, Xuân Thủy,... Có nơi ngập sâu gần ngang ngực.
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Cách đó không xa, đường Xuân Thủy cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều xe bị chết máy, buộc chủ phương tiện phải dắt bộ giữa cơn mưa như trút nước. Ảnh: CTV
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Ngập úng tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh.
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Tại khu vực gần bến xe Miền Đông cũ, đường Đinh Bộ Lĩnh có nhiều đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe máy. Ảnh: CTV
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Người và phương tiện bì bõm lội nước.
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Đường Lê Văn Lương (đoạn qua các xã Nhà Bè và Hiệp Phước) ngập nặng.
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Xe chết máy, chủ phương tiện dắt bộ dưới cơn mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét cho thấy các khối mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực TP.HCM, Bình Dương và các địa phương lân cận.

Mưa dông đã xuất hiện tại nhiều khu vực như Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Chợ Quán, Bình Tiên, Bình Phú, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Bình Thới, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung...

Cơ quan khí tượng dự báo trong vài giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng sang các khu vực lân cận, gây mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi vượt 40 mm.

Ngành khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 - 7 trong các cơn dông. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong buổi tối.

Hữu Huy
#ngập lụt #TPHCM #mưa lớn #giao thông #đường phố #xe chết máy #thời tiết

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