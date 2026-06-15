Hạnh Thúy phá kỷ lục với 6 phim trăm tỷ liên tiếp

TPO - Với doanh thu đạt trên 118 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, "Ma xó" đang đứng đầu phòng vé Việt Nam, đồng thời giúp nữ diễn viên Hạnh Thúy đạt được kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Bộ phim Ma xó được đánh giá là phim kinh dị Việt đáng xem nhất thời gian gần đây. Sau 10 ngày ra mắt, phim đạt doanh thu hơn 118 tỷ đồng và đứng top một phim ăn khách nhất rạp chiếu theo Box Office.

Doanh thu của phim vượt qua con số 100 tỷ đồng cũng là lúc NSƯT Hạnh Thuý đạt thành tích "vô tiền khoáng hậu" khi có 5 phim trong năm 2026 đạt mức doanh thu trên 100 tỷ. Đồng thời, cô cũng là nữ diễn viên duy nhất có tới 6 phim liên tiếp cán mốc trăm tỷ, một thành tích vô tiền khoáng hậu. Không những vậy, mỗi vai diễn của NSƯT Hạnh Thuý đều ghi dấu ấn với khán giả với diễn xuất biến hóa đa dạng giàu cảm xúc.

NSƯT Hạnh Thuý trở thành nữ diễn viên đầu tiên của Việt Nam có 5 phim liên tiếp phá doanh thu trăm tỷ trong một năm.

Chuỗi thành tích ấn tượng của NSƯT Hạnh Thuý bắt đầu từ tác phẩm Thiên đường máu (công chiếu từ cuối năm 2025) đạt doanh thu 126 tỷ đồng. Nữ diễn viên không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò biên kịch, góp phần xây dựng câu chuyện về nạn lừa đảo xuyên quốc gia.

Trong phim Tài, nữ diễn viên góp mặt với vai diễn bà Phúc - người phụ nữ miền Tây bươn chải kiếm sống bằng nghề thợ hồ, tác phẩm rời rạp với doanh thu 113 tỷ. Trái ngược với hình ảnh người mẹ day dứt vì con trong Tài, với Quỷ nhập tràng 2, nữ diễn viên khiến khán giả sợ hãi với vai nữ quỷ, phim cán mốc 134 tỷ đồng.

Ấn tượng nhất là vai bà Huỳnh - pháp sư trừ tà giàu kinh nghiệm nắm giữ vai trò then chốt trong hành trình khám phá bí mật và hóa giải lời nguyền Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đã góp phần giúp tác phẩm này đạt doanh thu khủng 201 tỷ. Vai diễn bà sơ đưa cho nữ chính những lời khuyên thấm thía trong Hẹn em ngày nhật thực, NSƯT Hạnh Thuý xuất hiện không nhiều nhưng cũng ghi dấu ấn với khán giả, dự án này đạt hơn 118 tỷ đồng. Và hiện tại cô thể hiện vai ma nữ với đôi mắt lồi đáng sợ trong phim Ma xó, thành công khiến khán giả giật thót mỗi khi xuất hiện.

Nữ diễn viên không ngại đóng vai phụ, nhận dự án đa dạng từ phim tình cảm, hành động đến phim kinh dị.

Nữ nghệ sĩ thường xuyên được đạo diễn giao các vai diễn khắc khổ, lam lũ nhưng không vì thế mà cô diễn xuất qua loa. Mỗi nhân vật đều được NSƯT Hạnh Thúy nghiên cứu kỹ lưỡng về bối cảnh, cảm xúc để xây dựng nên những vai diễn rất riêng biệt. Điều đáng quý là nếu đảm nhận vai phụ hoặc khách mời, nữ diễn viên có cách diễn tiết chế hợp lý không cố lấn át hào quang của nhân vật chính nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành trọng trách của vai diễn.

Chia sẻ với truyền thông, NSƯT Hạnh Thúy cho biết cô không tự nhận những danh hiệu như "nữ hoàng phim kinh dị", "ngôi sao trăm tỷ" mà chỉ may mắn được tham gia trong chuỗi những dự án với nhiều đồng nghiệp vừa giỏi nghề, vừa tận tâm.

"Tất cả thành tích mà mọi người đã ghi nhận không phải là của riêng tôi. Đó là công sức chung của tập thể làm nên bộ phim. Tôi không có áp lực về doanh thu. Với vai diễn này, tôi đã hết sức, hết lòng với nó", nữ diễn viên chia sẻ.

NSƯT Hạnh Thúy tên đầy đủ Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976, từng theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II cùng lớp với Việt Hương, Cao Minh Đạt và Tiết Cương dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Minh Nhí. Nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật liên tục với nhiều vai trò như diễn viên, tác giả kịch bản, đạo diễn sân khấu và giảng viên. Năm 2007, cô đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 với phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Năm 2009, với tác phẩm kịch Dòng nhớ do nữ diễn viên tự biên, tự đạo diễn đã giành 7 giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT.