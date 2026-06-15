Vụ cô gái lái ô tô húc xe con tại Buôn Ma Thuột: Đối tượng trốn truy nã sang Malaysia về nước đầu thú

TPO - Sau hơn một năm lẩn trốn sang Malaysia để né tránh sự truy cứu của pháp luật, đối tượng liên quan vụ cô gái lái ô tô húc xe con ở Buôn Ma Thuột đã về nước đầu thú.

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã Lê Long Anh (34 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) từ Malaysia trở về Việt Nam đầu thú.

Đối tượng Lê Long Anh (bìa phải), về nước đầu thú sau khi được lực lượng công an vận động.

Theo hồ sơ vụ án, tối 6/6/2024, Lê Long Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại khu vực ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột để ăn uống. Tại đây, nhóm của Anh xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Thị Vân (32 tuổi, trú cùng địa phương) ngồi ở bàn bên cạnh.

Trong lúc xô xát, đối tượng Anh đã dùng ly thủy tinh ném trúng một người trong nhóm của Vân gây thương tích. Còn đối tượng Vân điều khiển ô tô tông nhiều lần vào xe ô tô của đối phương đang đậu phía trước, làm hư hỏng tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Trần Thị Vân về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản và khởi tố Lê Long Anh về tội Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ truy tố, tháng 11/2024, Lê Long Anh đã bỏ trốn sang Malaysia. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Sau hơn một năm lẩn trốn, được lực lượng công an và gia đình tuyên truyền, vận động, Lê Long Anh đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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