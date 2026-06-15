Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

TPO - Do mất tập trung khi cúi lấy nước uống trong lúc lái xe trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nguyễn Văn Vẹn đã gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Chiều 15/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vẹn (SN 1995, trú xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Vẹn.

Theo điều tra ban đầu, trưa 14/3/2026, Nguyễn Văn Vẹn điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km166+100, đoạn qua thôn 3, xã Phước Hà, Vẹn phát hiện phía trước cùng chiều có một ô tô 5 chỗ màu trắng gặp sự cố và đang di chuyển chậm, cách xe tải hơn 100m.

Tuy nhiên, do chủ quan cho rằng xe phía trước vẫn di chuyển bình thường, Vẹn tiếp tục điều khiển xe với tốc độ từ 74-81km/giờ. Trong lúc lái xe, Vẹn cúi xuống khu vực ghế phụ để lấy nước uống, dẫn đến mất tập trung quan sát.

Hậu quả, xe tải do Vẹn điều khiển tông mạnh vào đuôi ô tô 5 chỗ đang lưu thông phía trước. Vụ tai nạn khiến 2 người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng; chiếc ô tô con bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.