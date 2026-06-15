Nhận hối lộ 47 tỷ đồng, cựu Viện trưởng nói ‘không có nhu cầu nhận tiền’

TPO - Tại phiên phúc thẩm, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) tiếp tục phản bác cáo buộc nhận hối lộ. Dù không thừa nhận hành vi, song Viện Kiểm sát ghi nhận gia đình đã khắc phục toàn bộ hậu quả, đề nghị giảm cho ông án từ 2 - 3 năm tù.

Người kháng cáo đều được đề nghị giảm án

Ngày 15/6, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) về cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng của doanh nghiệp dược.

Tại phiên sơ thẩm, ông Lộc bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội phạt 14 năm tù. Sau đó, ông làm đơn kháng cáo kêu oan, xin xem xét lại toàn bộ án.

Phiên tòa hôm nay, cựu Viện trưởng vẫn giữ nguyên quan điểm nói "không có nhu cầu nhận tiền", còn việc cấp dưới đi nhận tiền mang đi đâu, làm gì ông không chỉ đạo hay can thiệp.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc khẳng định cấp dưới có toàn quyền quyết định công việc mà không cần phải thông qua ông.

Dù ông Lộc không thừa nhận hành nhưng tòa phúc thẩm ghi nhận gia đình ông đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho ông từ 2 - 3 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Tương tự, bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội, đề nghị giảm cho ông Cách mỗi tội danh 1 - 2 năm tù. Lý do, ông Cách đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty LanQ) bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Trái với ông Cách, ông Quyền chỉ được đề nghị giảm 2 - 3 năm tù về tội lừa đảo, còn tội đưa hối lộ y án. Lý do, bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo còn lại cũng được Viện Kiểm sát xét các tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án cơ bản đã khắc phục hết, để đề nghị giảm từ 3 tháng tù, hoặc chuyển án tù sang án treo.

Nhóm bị cáo trong vụ án.

Lừa đảo, đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quyền chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, bị phạt 5 năm tù) nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhận tiền, ông Lại đã “tạo điều kiện” tối đa cho bị cáo Quyền trục lợi tiền bảo hiểm.

Đối với bị cáo Phạm Văn Cách, tòa sơ thẩm bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn” cho lãnh đạo các bệnh viện, tránh bị gây khó khăn.

Một số bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) và Nguyễn Thúy Kim (Kế toán trưởng Công ty LanQ), bị xác định có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như thực hiện việc đưa hối lộ.

Với nhóm nhận hối lộ, ngoài ông Huỳnh Nguyễn Lộc thì bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng. Các bị cáo khác nhận hối lộ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng...

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc; Phạm Văn Cách; Nguyễn Mạnh Quyền; Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ bản án, giảm nhẹ hình phạt.

Hơn 10 bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin Tòa cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.