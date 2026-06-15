Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh tra các tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Hà Nội

N.A

TPO - Ngày 15/6, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội.

Đoàn thanh tra do ông Lê Vũ Tuấn Anh, Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/5/2026. Trong trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không tính ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định.

img-06811.jpg
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhận định, đây là cuộc thanh tra có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh cuộc thanh tra được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động thanh tra, Thanh tra Chính phủ hướng tới việc nâng cao tính tuân thủ pháp luật, tăng cường tính răn đe, cảnh báo đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, đối với đoàn thanh tra và tổ giám sát thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra; đổi mới phương pháp làm việc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, kịp thời; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra nhưng vẫn phải bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc...

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra; khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; bố trí cán bộ đầu mối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thanh tra được triển khai đúng kế hoạch, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

N.A
#Thanh tra hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường #Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường #Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường #Quan trắc #Thanh tra Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe