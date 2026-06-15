Thanh tra các tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Hà Nội

TPO - Ngày 15/6, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội.

Đoàn thanh tra do ông Lê Vũ Tuấn Anh, Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/5/2026. Trong trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không tính ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhận định, đây là cuộc thanh tra có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh cuộc thanh tra được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động thanh tra, Thanh tra Chính phủ hướng tới việc nâng cao tính tuân thủ pháp luật, tăng cường tính răn đe, cảnh báo đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, đối với đoàn thanh tra và tổ giám sát thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra; đổi mới phương pháp làm việc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, kịp thời; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra nhưng vẫn phải bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc...

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra; khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; bố trí cán bộ đầu mối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thanh tra được triển khai đúng kế hoạch, đạt chất lượng và hiệu quả cao.