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Concert Thanh xuân có hàng triệu khán giả theo dõi

Ngọc Ánh - Trọng Quân

TPO - Concert Thanh xuân là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

Ngày 15/6, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố concert Thanh xuân - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ Việt Nam, diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, nhiều kỳ vọng song cũng đặt ra nhiều trọng trách cho thế hệ trẻ hôm nay.

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Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ về ý nghĩa và nguồn cảm hứng của concert. Ảnh: Dương Triều.

Hướng tới Đại hội, bên cạnh các hoạt động chính trị - xã hội, được sự cho phép của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật concert Thanh xuân - nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và khơi dậy khát vọng cống hiến của người Việt trẻ trong kỷ nguyên mới.

Nói về tên gọi của chương trình, đại diện ban tổ chức khẳng định thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là tuổi của ước mơ, của nhiệt huyết, của những lần dám thử, dám khác biệt và dám sống hết mình với điều mình tin tưởng.

Và, thanh xuân không chỉ là câu chuyện của tuổi tác, đó còn là năng lượng để bước về phía trước, là khát vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

"Vì thế, concert Thanh xuân không còn dành riêng cho người trẻ, mà dành cho tất cả ai luôn giữ trong mình niềm tin, sự tử tế và những rung động với cuộc sống.

Chúng tôi mong rằng, khi đến với concert, mỗi người sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình trong đó - có thể là một bài hát từng đi cùng năm tháng, một cảm xúc đã lâu chưa gọi tên, hay đơn giản chỉ là cảm giác được đứng giữa hàng vạn con người cùng hòa chung một nhịp đập", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Từ sáu thế kỷ trước, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã nói một câu rất đẹp: “Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc”.

Theo tinh thần ấy, điều đẹp đẽ nhất mà âm nhạc mang lại - bên cạnh những giai điệu hay - còn là khả năng chạm tới trái tim con người, nuôi dưỡng sự đồng cảm, tình yêu thương và những cảm xúc tích cực.

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Dàn hoa hậu, người đẹp tham gia họp báo. Ảnh: Dương Triều, Duy Phạm.

Một thanh âm có thể khiến chúng ta nhớ hơn về quê hương. Một giai điệu có thể khiến những người xa lạ cảm thấy gần nhau hơn. Một bài hát có thể khiến người trẻ tìm thấy niềm tin, sự sẻ chia và lý do để thêm trân quý cuộc sống tươi đẹp này.

Với những ý nghĩa đó, concert Thanh xuân được ban tổ chức kỳ vọng trở thành bản hòa ca của hòa bình, của khát vọng.

Đó là nơi hàng chục nghìn người trẻ trực tiếp tham dự và hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến cùng hòa chung một nhịp đập, cùng hướng về tương lai của đất nước bằng tất cả tình yêu thương.

Là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong suốt hơn bảy thập kỷ qua, Báo Tiền Phong luôn nỗ lực đồng hành cùng thanh niên Việt Nam, cổ vũ tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm trong giới trẻ.

Concert Thanh xuân là cách để tiếp tục hành trình ấy bằng hình thức mới, hiện đại hơn và gần gũi hơn với người trẻ hôm nay.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng khẳng định khi giai điệu cuối cùng khép lại, điều còn đọng lại ở concert Thanh xuân không chỉ là ánh sáng sân khấu hay những tràng pháo tay. Mà lấp lánh ở đó là niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay - một thế hệ giàu nhiệt huyết, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng và luôn mong muốn góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.

Ngọc Ánh - Trọng Quân
#concert #Tiền Phong #Thanh xuân #nghệ thuật #truyền cảm hứng #sự kiện

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