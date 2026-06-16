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Pháp luật

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Vây bắt nghi phạm nổ súng giết người trong rừng sâu ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ để vây bắt hung thủ nghi nổ súng giết người đang trốn trong rừng sâu ở đoạn giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ để vây bắt hung thủ nghi nổ súng giết người đang trốn trong rừng sâu ở đoạn giáp ranh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, lực lượng công an nhận được tin báo có vụ án mạng, xảy ra ở trong rừng thuộc lô 17 (khoảnh 5, tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ia Rbol), giáp ranh với xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân là anh T.A.S. (SN 1988, trú tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai).

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Lực lượng cơ động Gia Lai làm nhiệm vụ.

Trước đó, anh S. nhậu cùng anh T. và H. (đều trú tại tỉnh Đắk Lắk) trong chòi rẫy ở khu vực rừng thuộc lô 17. Khi anh T. vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ, quay lại kiểm tra phát hiện anh S. đã tử vong. Trên người anh S. có một vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Trong khi đó đối tượng H. ngồi nhậu cùng anh S. đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các lực lượng liên quan tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ.

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Nạn nhân tử vong trong vụ án.

Hiện trường xảy ra vụ việc ở rừng sâu, lực lượng công an sử dụng chó nghiệp vụ, khoanh vùng vây bắt đối tượng. Công tác truy vết gặp nhiều khó khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp và đối tượng đã được xác định là người dân tại tỉnh Đắk Lắk thường xuyên đi rừng nên thông thạo địa hình.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục truy bắt đối tượng gây án, đồng thời vận động quần chúng nhân dân khi phát hiện đối tượng khả nghi lập tức báo tin cho lực lượng công an để hỗ trợ.

Tiền Lê
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