Cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc được giảm án sau khi gia đình khắc phục 47 tỷ đồng nhận hối lộ

TPO - Dù ông Huỳnh Nguyễn Lộc phản bác cáo buộc nhận hối lộ, tòa phúc thẩm ghi nhận gia đình khắc phục toàn bộ số tiền 47 tỷ đồng nên giảm án cho ông từ 14 năm xuống 11 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo đều được giảm án

Tối muộn 15/6, sau một ngày xem xét đơn kháng cáo, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội chấp nhận giảm án cho bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Tổng Giám đốc Công ty LanQ) từ 19 năm tù xuống còn 17 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Cùng hai tội danh nêu trên, Hội đồng xét xử cũng chấp nhận giảm cho bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm), từ 15 năm tù xuống còn 11 năm 6 tháng.

Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM), Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan nhưng vẫn giảm án cho ông từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù tội “Nhận hối lộ”.

Một số bị cáo khác cũng được cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển từ án tù giam thành án tù treo.

Các bị cáo trong vụ án này liên quan hai nhóm sai phạm "gian lận hóa đơn, nguồn gốc thuốc để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm xã hội" và "đưa nhận hối lộ để tuồn thuốc vào nhiều bệnh viện".

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả. Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quyền chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nhận tiền, ông Lại đã “tạo điều kiện” tối đa cho bị cáo Quyền trục lợi tiền bảo hiểm. Hành vi này khiến ông Lại lĩnh án 4 năm tù.

Đối với bị cáo Phạm Văn Cách, tòa sơ thẩm bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn” cho lãnh đạo các bệnh viện, tránh bị gây khó khăn.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Số tiền nhận hối lộ từ hơn 100 triệu đến hàng chục tỷ đồng

Có thể điểm qua các bị cáo nhận hối lộ của ông Phạm Văn Cách gồm:

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc.

Bị can Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) giúp bị can Lộc nhận tổng số hơn 46 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu phó giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiệu (cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng.

Bị cáo Cao Hữu Hạng (cựu phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ 188 triệu đồng.

Bị cáo Võ Thị Kim Loan (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ 940 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh (cựu phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch tỉnh Lâm Đồng) nhận hối lộ 955 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Thanh (cựu phó trưởng khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ 626 triệu đồng.

Bị cáo Quách Thị Lịch (cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ 507 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Thị Ngát (cựu giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ 476 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Bình (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên) đồng phạm giúp sức cho bị cáo Ngát nhận hối lộ 476 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Đức Thắng (cựu Trưởng Khoa Dược Trung tâm y tế huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ 287 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng) nhận hối lộ 277 triệu đồng.

Bị cáo Lê Phước Nin (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định) nhận hối lộ 136 triệu đồng.

Bị cáo Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định) nhận hối lộ 159 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phó trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum) nhận hối lộ 139 triệu đồng.