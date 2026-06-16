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Thế giới

Thủ tướng Israel lần đầu lên tiếng về thỏa thuận Mỹ - Iran, thừa nhận có bất đồng với Tổng thống Mỹ Trump

Minh Hạnh

TPO - Vài giờ sau khi hầu hết các quan chức Israel khác đã lên tiếng về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng cũng phát biểu về vấn đề này, nói rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump “không phải lúc nào cũng đồng quan điểm”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu mở đầu cuộc họp báo tối 15/6, Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng sự bất đồng như vậy “cũng xảy ra trong những gia đình hoà thuận nhất”.

“Tổng thống Trump và tôi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm”, ông Netanyahu nói. “Ông ấy là tổng thống Mỹ, còn tôi là thủ tướng Israel. Tôi chịu trách nhiệm về lợi ích an ninh của Israel, và điều đó cần được thực hiện một cách khôn ngoan”.

Ông Netanyahu thừa nhận sự không chắc chắn về chính thỏa thuận: “Chúng tôi vẫn chưa biết thỏa thuận sẽ như thế nào”.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có trái với lập trường của ông hay không, ông Netanyahu nhắc lại mối quan hệ lâu dài của ông với Tổng thống Mỹ Trump. Ông Netanyahu nói: “Hành động khôn ngoan đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh Mỹ. Tôi tin rằng tôi đang làm điều này theo cách tốt nhất có thể”.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu chủ yếu tập trung vào những thành tựu to lớn trong chiến dịch của Israel chống lại Iran và trên khắp Trung Đông.

“Dù có thỏa thuận hay không, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân, không phải hôm nay và cũng không phải ngày mai. Chừng nào tôi còn là thủ tướng Israel, điều đó sẽ không xảy ra”, ông Netanyahu nói.

“Cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc. Chúng ta cần phải luôn cảnh giác, mạnh mẽ và quyết tâm tự vệ khi cần thiết”.

Ông Netanyahu cũng nói rõ, rằng Israel không có ý định rút quân khỏi miền nam Li-băng, Dải Gaza hay Syria. Ông nói: “Chúng tôi sẽ ở lại các khu vực này chừng nào còn cần thiết để bảo vệ đất nước mình”.

Mỹ tin Israel sẽ ủng hộ thoả thuận

Trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 15/6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, chính quyền Tổng thống Trump tin rằng Israel cuối cùng sẽ ủng hộ thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran, ngay cả khi vẫn còn những khác biệt giữa Washington và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về con đường chấm dứt xung đột.

“Có một điều chắc chắn là thỏa thuận này sẽ làm cho Israel an toàn hơn”, ông Vance nói. “Chúng tôi khá tự tin rằng Israel sẽ chấp thuận thỏa thuận trong thời gian tới”.

Phó Tổng thống cũng thừa nhận, rằng Mỹ và Israel không phải lúc nào cũng cùng quan điểm.

“Tôi nghĩ về cơ bản, Mỹ và Israel có những lợi ích riêng”, ông Vance nói. “Chúng ta cũng có những lợi ích chung, nhưng đôi khi chúng ta cũng bất đồng về một số vấn đề, và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn hợp lý”.

Minh Hạnh
CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #Mỹ #Iran #Israel #thoả thuận ngừng bắn #đàm phán hoà bình #xung đột Mỹ - Iran

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