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Pháp luật

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Bán thuốc lá nhập lậu, chủ cửa hàng tạp hóa bị khởi tố

Thanh Hiếu

TPO - Cơ quan công an xác định, cửa hàng tạp hóa do Phùng Thị Hạnh quản lý có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Thị Hạnh (SN 1986, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) do có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra, phát hiện tại cửa hàng tạp hóa Ba Sao (thuộc tổ dân phố An Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) do Phùng Thị Hạnh quản lý có tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn.

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Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu

Sau khi củng cố tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Thị Hạnh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” quy định tại khoản 2, Điều 190, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được điều tra giải quyết theo quy định.

Thanh Hiếu
#Cửa hàng tạp hóa #Thuốc lá nhập lậu #Thái Nguyên

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